Heinen: "Wir sind natürlich super zufrieden mit der Hinrunde"

Landesliga, Staffel 1 Mittelrhein: Mit zwölf Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen beendete der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid eine starke Hinserie auf dem ersten Rang. Dabei steht der Liga-Primus mit drei Punkten vor dem zweiten Tabellenplatz. Der sportliche Leiter Jan-Henrik Heinen blickte noch einmal zurück auf die Hinrunde seiner Mannschaft.

Auch wenn es am letzten Spieltag vor der Winterpause keinen Sieg für den FSV gab, beendete Neunkirchen die Hinserie an der Spitze. Somit steigerte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Gerlach um 17 Zähler und zeitgleich zehn Plätze im Vergleich zur Vorsaison. Im Verein wurde diese steile Entwicklung allerdings nicht erwartet. "Wir sind natürlich super zufrieden mit der Hinrunde. Die Mannschaft hat klasse Fußball gezeigt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das vorher so nicht zu erwarten war", sagte Heinen über den ersten Saisonabschnitt seines Teams.

Zudem sprechen auch jegliche Zahlen für den Tabellenführer. Mit 42 erzielten Treffern und nur 16 Gegentoren stellt der FSV sowohl die beste Abwehr, als auch die beste Offensive der Liga. Hinzu kommt ein junger und talentierter Kjell Simnonia - der 19-Jährige traf in dieser Spielzeit schon zehn Mal und legte sieben weitere Tore vor.

Doch für den Leistungsanstieg seiner Truppe gibt es einige Gründe. "Die Mannschaft zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass sie eine super funktionierende Mannschaft ist. Jeder nimmt die zugeteilte Rolle an und setzt um, was gefordert wird. Dazu kommt, dass die individuelle Qualität das Niveau auf einem hohen Level hält", erklärte der sportliche Leiter.

Keine Kaderänderungen

Doch auch der Liga-Primus musste in der aktuellen Saison zwei Rückschläge erleiden. Gleich am ersten Spieltag gab es eine herbe 0:4-Heimniederlage gegen den FV Bad Honnef. Darauf folgte eine starke ungeschlagene Serie von elf Partien, bis es die zweite Spielzeit-Pleite im Top-Spiel gegen den SV Grün-Weiss Brauweiler gab. Daher gibt es weiterhin kleine Aspekte, die es noch zu verbessern gibt beim Tabellenersten. "Verbesserungspotenzial gibt es immer. Sowohl mannschaftstaktisch als auch gruppen- und individualtaktisch. Mit Beginn der Vorbereitung müssen die grundlegenden Tugenden wieder hart erarbeitet werden", erzählte Heinen.

An einem Punkt soll sich allerdings nichts verändern - die Mannschaft soll gleich bleiben. Grund für Veränderungen gab es aufgrund der Zahlen nicht beim Spitzenreiter. "Zu-und Abgänge sind im Winter nicht geplant. Wir sind super zufrieden mit dem Kader", äußerte der sportliche Leiter.

Ziele sind klar

Neunkirchen ist, wie schon erwähnt, eine veränderte Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Spielzeit. Allen voran im offensiven Bereich gab es klare Steigerungen. Nach Ablauf der 30 Spieltage der vergangenen Saison stand der FSV bei 47 erzielten Treffern - somit fehlen der Mannschaft von Gerlach nur sechs Tore um die vergangene Spielzeit im Bezug auf Tore zu übertrumpfen. Auf die Frage, warum der Angriff in der Hinrunde so stark agierte, antwortete Heinen: "Wie bereits erwähnt funktioniert vieles durch geschlossene Mannschaftsleistungen, besonders in der Defensive. Offensiv sticht häufig die individuelle Qualität hervor. Dazu kommt, dass unsere Spieler sehr uneigennützig spielen und den besser postierten Spieler in Szene setzen."

In der Rückrunde wird es allerdings nicht leichter für den FSV, denn durch das Remis am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Spich trennen Neunkirchen und Brauweiler nur noch drei Punkte. Zudem wartet am ersten Spieltag nach der Winterpause mit Bad Honnef ein harter Gegner. Im Hinblick auf die Rückserie sagte der sportliche Leiter: "Wir gehen die Rückrunde an, wie auch die Hinrunde. Die Ziele haben sich nicht geändert - das wäre vermessen. Siege einzufahren ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind gut beraten, wenn wir den eingeschlagenen Weg weiter kontinuierlich fortführen." Weiter führte er aus: "Junge Spieler fördern, eine möglichst gute Kaderstruktur schaffen und den Jungs vermitteln, dass die Tugenden wie Fleiß, Einsatzbereitschaft und Kameradschaft essenziell sind. Die individuelle Qualität ist unumstritten."

Nun heißt es allerdings erstmal regenerieren und verschnaufen für seine Mannschaft, bis die Vorbereitungen für die Verteidigung der Tabellenführung beginnen.