Heinemann setzt die Kirsche auf die Torte

Der TSV Obermelsungen hat im Duell der Tabellennachbarn einen klaren 4:1-Erfolg bei der Reserve des TSV Mengsberg gefeiert. Vor allem in der Offensive präsentierten sich die Gäste effizient und kletterten damit auf den fünften Tabellenrang. Mengsberg blieb dagegen über weite Strecken harmlos und kam erst in der Schlussphase zum Ehrentreffer.
Früh deutete sich an, dass Obermelsungen das aktivere Team war: Bereits nach acht Minuten traf Robin Kästner aus 16 Metern das Lattenkreuz. In der Folge scheiterte Niklas Hruschka mehrfach an TSV-Keeper Nico Geisel, ehe der Bann gebrochen war. Nach einem langen Ball von Daniel Schuder legte Hruschka quer, und Simon Bachmann schob zum verdienten 1:0 ein (35.). Auch nach der Pause drängten die Gäste auf weitere Treffer: Hruschka erhöhte nach Zuspiel von Schuder auf 2:0 (61.), nur sechs Minuten später war erneut Bachmann zur Stelle und stellte mit seinem fünften Saisontor die Weichen endgültig auf Sieg.
Mengsberg kam in der Offensive lange nicht zur Geltung. Erst in der Schlussphase sorgte Sebastian Keller für ein Ausrufezeichen: Nach einer Ecke nahm er den Ball volley und versenkte sehenswert zum 1:3 (86.). Doch die Hoffnung währte nur kurz. Laurin Heinemann, nach langer Verletzungspause erstmals seit August 2023 wieder im Pflichtspieleinsatz der Ersten, krönte sein Comeback mit einem feinen Heber zum 4:1-Endstand (89.). Damit belohnte sich der Joker für ein starkes Comeback und setzte den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie.
TSV 1926 Mengsberg II – TSV Obermelsungen 1:4
TSV 1926 Mengsberg II: Nico Geisel, Jacob Hoffmann, Leon Seitz, Hannes George, Niclas Altmann, Johannes Prusa (46. David Heinmöller), Rene Dingel, Josh Vauth, Malik Ögretmen, Janus Weber (74. Houssem Ahmadi), Sebastian Keller - Trainer: Marco Schwab
TSV Obermelsungen: Tom Lohr, Niklas Hruschka (74. Laurin Heinemann) (83. Henry Leister), Henner Bielefeldt, Hannes Jacob, Tom Werneburg, Eduard Posev, Leon Herwig, Daniel Schuder, Nicolas Licht, Robin Kästner, Simon Bachmann - Trainer: Leon Herwig
Schiedsrichter: Charly,Jan-Peter Waletzki (Neukirchen)
Tore: 0:1 Simon Bachmann (35.), 0:2 Niklas Hruschka (61.), 0:3 Simon Bachmann (67.), 1:3 Sebastian Keller (86.), 1:4 Laurin Heinemann (89.)