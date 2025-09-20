– Foto: Jan Gundlach

Heinemann setzt die Kirsche auf die Torte Obermelsungen siegt verdient am Engelhain

Der TSV Obermelsungen hat im Duell der Tabellennachbarn einen klaren 4:1-Erfolg bei der Reserve des TSV Mengsberg gefeiert. Vor allem in der Offensive präsentierten sich die Gäste effizient und kletterten damit auf den fünften Tabellenrang. Mengsberg blieb dagegen über weite Strecken harmlos und kam erst in der Schlussphase zum Ehrentreffer.

Gestern, 19:00 Uhr TSV 1926 Mengsberg Mengsberg II TSV Obermelsungen Obermelsunge 1 4 Früh deutete sich an, dass Obermelsungen das aktivere Team war: Bereits nach acht Minuten traf Robin Kästner aus 16 Metern das Lattenkreuz. In der Folge scheiterte Niklas Hruschka mehrfach an TSV-Keeper Nico Geisel, ehe der Bann gebrochen war. Nach einem langen Ball von Daniel Schuder legte Hruschka quer, und Simon Bachmann schob zum verdienten 1:0 ein (35.). Auch nach der Pause drängten die Gäste auf weitere Treffer: Hruschka erhöhte nach Zuspiel von Schuder auf 2:0 (61.), nur sechs Minuten später war erneut Bachmann zur Stelle und stellte mit seinem fünften Saisontor die Weichen endgültig auf Sieg.