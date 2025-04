Heinbockel mit Derbyüberraschung

Verfolger Nummer eins, Nachbar MTV Hammah III, verlor das Topspiel gegen den VfL Fredenbeck zuhause mit 2:4. So konnten die Himmelportener den Vorsprung sogar noch auf neun Zähler ausbauen. Für eine kleine Überraschung sorgte der ASC Cranz-Estebrügge III, der bei der heimschwachen SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg mit 3:2 gewann. Die SG verpasste dadurch den Sprung auf Platz 2.

Wangersen punktet im Abstiegskampf

Schlusslicht SV Drochtersen/Assel VI unterlag dem SSV Hagen III mit 1:3 und hechelt weiter den Konkurrenten im Abstiegskampf hinterher. Hin und her ging es beim Abstiegskracher zwischen dem MTV Wangersen und FC Wischhafen/Dornbusch II. Nach einer 2:0-Führung sah es für den MTV plötzlich Mitte der 2. Halbzeit nach einer Niederlage aus, als die Kehdinger in Führung gingen. Am Ende stand ein 4:3 und die beiden Teams tauschten die Plätze.

In der Torschützenliste ist Fredenbecks Yagiz Sinan mit Heinbockels Mike Baruth gleichgezogen. Beide kommen auf 11 Treffer.