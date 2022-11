Heinbockel auf dem Weg nach oben gestoppt 3. Spieltag: Koslowski-Elf unterliegt A/O IV 0:1 - Wangersen gewinnt Aufsteigerduell

Mit gerade einmal 10 Akteuren fuhr der TSV Großenwörden II ins Alte Land zur SG Lühe II. Da war dann schon fast vorher abzusehen, dass man ohne Punkte im Gepäck nach Hause fährt. Das 6:0 für die SG war eine deutliche Sprache. Die SV Drochtersen/Assel VI führte bis kurz vor dem Ende in Apensen, hätte beinahe wichtige Punkte mitgenommen, doch der TSV drehte die Begegnung und gewann 3:2. Für Großenwörden und Drochtersen/Assel wird es langsam Zeit Punkte zu sammeln, der Abstand zum rettenden Ufer wird immer größer. Der Aufwärtstrend des SuSV Heinbockel ist vorerst gestoppt. Nach drei Siegen gab es gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV eine 0:1-Heimniederlage. Der MTV Hammah III scheint sich gefangen zu haben. Das 2:0 in Wischhafen war der zweite Sieg in Folge. Das Duell der Aufsteiger ging in Wiepenkathen an den MTV Wangersen.

In der Torschützenliste führt jetzt Wangersens Simon Laß (13) vor Hannes Bertram (SuSV Heinbockel, 12) und Jonas Fuchs (MTV Hammah III, 12).