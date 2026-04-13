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Ligabericht
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Heimweste des TSV Steinbach II bleibt sauber
Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II bleibt in diesem Jahr zu Hause unschlagbar. Trotz eines frühen Missgeschicks von Benit Dinaj dominiert der Fußball-Verbandsligist die TSF Heuchelheim beim 5:1 +++
HAIGER-STEINBACH. Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II verbucht nach der Winterpause in sieben Partien stolze 13 Zähler. Darin enthalten ist der jüngste 5:1 (1:0)-Heimsieg über Neuling und Kellerkind TSF Heuchelheim. Damit ist die „Zweite“ seit Restrundenbeginn daheim noch ohne Punktverlust.