Sieger bei der West-Meisterschaft, Sieger bei der "Niederbayerschen": Die U19 der JFG Befreiungshalle Kelheim würde ihren Siegeszug nur zu gerne bei der Bayerischen Meisterschaft am Samstag in Essenbach fortsetzen. – Foto: Birgit Schmideder

Heimvorteil in Essenbach: JFG Befreiungshalle heiß auf "Bayerische" Bayerische Hallenmeisterschaft der U19 am Samstag in der Eskara Halle in Essenbach +++ Beginn 10 Uhr

Die Bayerische Hallenmeisterschaft der U19-Junioren findet erstmals nach der zweijährigen Coronapause wieder in Niederbayern statt. Genauer gesagt am Samstag in der Eskara Halle in Essenbach (Sauvigneuxplatz 4, 84051 Essenbach) bei Landshut. Die Bezirksfahnen hält dabei die JFG Befreiungshalle Kelheim hoch, die sich den Titel bei der Niederbayerischen Hallenmeisterschaft gesichert hat. Mit dabei sind die sieben Bezirkschampions, dazu die Zweitplatzierten aus der der Oberpfalz, Oberfranken und Schwaben. Ab 10 Uhr rollt die Kugel in der Eskara Halle!

Nichts für schwache Nerven war der Auftritt des Kelheimer Nachwuchs bei der Bezirksmeisterschaft vergangenen Sonntag in Freyung. Um den Sprung ins Halbfinale zu schaffen, musste erst eine Sondertabelle den Ausschlag geben, weil mit Kelhheim, dem FC Fürstenzell und dem 1. FC Viechtach gleich drei Teams punktgleich waren. "Das war recht lustig, weil wir fest davon ausgegangen waren, dass wir draußen sind. Meine Spieler waren gefühlt schon unter der Dusche. Ich bin dann zur Turnierleitung und habe gefragt, ob auch die Platzierungsspiele ausgetragen werden. Völlig überraschend wurde mir dann mitgeteilt, dass wir im Halbfinale stehen", blickt JFG-Coach Sascha Hoffmann mit einem Lachen im Gesicht zurück auf das Turnier in Freyung, das übrigens mit 450 Zuschauer bemerkenswert gut besucht war.



In der Runde der letzten Vier setzte sich die JFG klar und deutlich mit 3:0 gegen die SG Perlesreut durch. Das war so nicht unbedingt zu erwarten, denn: "Die Perlesreuter waren in Freyung die Lokalmatadoren und hatten 200 Fans auf der Tribüne dabei. Die ganze Halle war im Endeffekt gegen uns, aber das hat uns angestachelt und motiviert", erklärt Hoffmann.



Die Entscheidung im Endspiel gegen die TuS 1860 Pfarrkirchen musste vom Punkt fallen. Wieder schlug - wie schon eine Woche zuvor im Finale der West-Kreismeisterschaft - im Duell mit Rottalern das Pendel in Richtung der Kelheimer aus - 3:2 im Sechsmeterschießen! Damit sicherte sich die JFG Befreiungshalle das Ticket für die Bayerische Meisterschaft. Eine tolle Sache für den Tabellensiebten der U19-Bezirksoberliga! Was erwartet Hoffmann in Essenbach von seinem Team? "Die Auslosung hat uns eine schwierige Gruppe beschert. Aber wir werden alles probieren und versuchen, den ein oder anderen großen Verein zu ärgern. Meine Jungs haben sich das durch die vorherigen Turniersiege verdient. Wie zuletzt auch bei der Niederbayerischen reisen wir mit einem Neun-Mann-Kader nach Essenbach und hoffen auf zahlreiche Unterstützung. Essenbach ist ja jetzt nicht so weit weg von Kelheim", schmunzelt der Coach.

So sehen die Gruppen aus: