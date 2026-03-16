„Heimvorteil genutzt" – Polling besiegt Bad Heilbrunn im Abstiegskampf Abstiegskampf in Polling von Andreas Mayr · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2025/26; SV Polling; Michael Stoßberger (links) foult im Heimspiel gegen den SV Bad Heilbrunn Anton Krinner im Strafraum; 15. März 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der SV Polling gewinnt gegen den SV Bad Heilbrunn ein umkämpftes Spiel im Abstiegskampf. Strittige Schiedsrichterentscheidungen sorgten für Diskussionen auf beiden Seiten.

Auf die wichtigste Aufgabe verwies der Wortführer, noch bevor es ans Siegerbier ging. Der Platz sei einzutreten und zwar ausnahmslos von allen, betonte Torhüter Mathias Schuster. Schließlich müssen sie pfleglich mit ihrem Rasen umgehen, wo er doch einen wesentlichen Anteil am 2:1 (2:1)-Sieg über den SV Bad Heilbrunn hatte. „Heimvorteil genutzt“, hielt Klaus Fahrner fest, der Co-Trainer. Auswärts, da ist er sich sicher, hätte es wahrscheinlich nur zu einem Punkt gereicht. So aber kamen die Pollinger Fußballer in einem erbitterten Kampf zu drei Punkten. Alle drei Tore fallen bereits vor der Pause Sein Heilbrunner Kollege Walter Lang war hingegen überhaupt nicht glücklich, dass seine Mannen nun wieder in diesen Abwärtssog hineingezogen werden. „Wir hatten heute eine Riesenchance“, sagt der Trainer des HSV. „Jetzt sind wir wieder voll dabei.“ Im negativen Sinne versteht sich. Es war eines dieser Spiele, das in jede Richtung hätte ausscheren können. Strittige Szenen hüben wie drüben, Aluminium-Treffer und ganz, ganz viele Aktionen, in denen das Schicksal hin und her tanzte. In zwei Punkten lagen die Pollinger aber klar vor ihren Gästen.

Einmal war das der Zeitpunkt der Tore. Das 1:0 – nach einem Konter – fiel direkt zum Start. Stürmer Fabian Loos versenkte eine Hereingabe abgezockt im Eck (8.). Treffer zwei zum 2:1 fiel kurz vor der Pause und war eine Ausgeburt des Pollinger Willens. Philip Schöttl drosch einen Abpraller mit voller Wucht unter die Latte (45.). „Ist nicht untypisch“, sagt Klaus Fahrner. Gemeinsam mit Maximilian Baumgartner war er bereits vorige Saison die treibende Kraft hinter dem Höhenflug des SVP, der im Aufstieg mündete. „Baumi und er bringen den Willen mit“, betont der Coach. Polling protestiert gegen Elfmeterentscheidung Walter Lang ärgerte sich an dieser Stelle über etwas ganz anderes. Dass das entscheidende Tor nach einem Standard fiel, musste er mit einer gewissen Ironie hinnehmen. Seine Fußballer hatten so viele Freistöße und Ecken herausgeholt, locker 10, 15. Doch beinahe alle landeten in den Fängen von Zwei-Meter-Torhüter Schuster und nicht im Gefahrenbereich zwischen Fünf-Meter-Raum und Elfmeterpunkt. Abgesehen davon wollte er nicht mit seinen Leuten schimpfen. „Wir sind keine Zauberer“, merkte Lang an.