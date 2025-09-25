Heimvorteil gegen Formstärke: Frechen trifft auf Fortuna Köln II

Nach dem 5:1 gegen Porz im Mittelrheinpokal will Frechen 20 den Schwung mit in den Ligabetrieb nehmen. In der Mittelrheinliga gilt es für die Özbay-Elf, die 0:4-Schlappe in Hohkeppel vergessen zu machen. Fortuna Köln II reist mit sieben Punkten und viel Selbstvertrauen an, haderte zuletzt aber mit einem späten Gegentor beim 2:2 gegen Merten. Beide Seiten loben die Qualität des Gegners – und beide betonen, dass der Ausgang völlig offen ist. Alles deutet auf ein hochklassiges Duell zweier ambitionierter Teams hin.

"Fortuna Köln II ist keine typische U23. Mit Joran Sobiech, Mario Weber und Gjorgji Antoski haben sie drei sehr erfahrene Spieler, außerdem weiß man natürlich auch nie, wer aus der ersten Mannschaft dazu kommt. Sie haben eine sehr stabile Verteidigung, die wenig zulässt. Spritzige Offensivspieler, die halt wirklich top umschalten können", spart Frechens Trainer Okan Özbay nicht mit Lob für den kommenden Gegner und erwartet ein Duell auf Augenhöhe und sehr hohem Niveau.

Gleichzeitig betont Özbay die Bedeutung des Heimvorteils: „Wir freuen uns, zwei Spiele hintereinander zu Hause bestreiten zu dürfen und wollen die drei Punkte unbedingt behalten.“ Personell muss er auf Anil Tasdemir, Joel Ilunga und Leon Pingen verzichten, ansonsten steht ihm der Kader weitgehend zur Verfügung.

Fortunas Teammanager Stefan Kleefisch lobt den Gegner: „Frechen 20 hat sich unter Trainer Okan Özbay in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die Mannschaft verfolgt immer einen klaren Matchplan, ist taktisch gut eingestellt und hat mit Patrick Friesdorf-Weber einen überragenden Torjäger, der stets für 20 Tore pro Saison gut ist. Frechen wird am Ende sicher wieder im oberen Tabellendrittel zu finden sein. Mich freut es, dass unser ehemaliger Spieler Mats Vogel dort einen Stammplatz hat.“

Kleefisch: "Müssen uns vor keinem Gegner verstecken"

Mit Blick auf die jüngste Bilanz in Frechen fügt Kleefisch an: „Unser bisheriger Saisonverlauf zeigt, wir müssen uns in der Liga vor keinem Gegner verstecken. In Frechen haben wir in den letzten 270 Minuten in der Mittelrheinliga keinen Treffer erzielt. Ich hoffe, das können wir dieses Mal ändern.“