"Heimturnier" für die Zweite

Noch konnte sich die Zweite des 1. FC Saarbrücken bei ihren bisherigen drei Turnierteilnahmen im Rahmen der Qualifikationsserie für das Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes nicht für die Punkteränge qualifizieren. "Wir sind in Wadern gegen zwei ganz starke Gegner nur wegen einem weniger erzielten Tores ausgeschieden, haben am Ende den Oberligisten SC Idar-Oberstein 6:4 bezwungen, das zeigt, wie eng es im Hallenfußball zugeht. Zwei Siege reichen da manchmal nicht. Wir müssen das akzeptieren und nun von Anfang an noch mehr auf Abschlüsse ausgehen. Dabei spielt es gar keine Rolle, dass der vermeintliche schwerste Gegner am Schluss kommt, wenn wir vorher nicht genug machen", sagte Trainer Sammer Mozain im Hinblick auf den ersten Einsatz beim 15. Sparda-Bank-Cup des SV Saar 05 Jugendfußball am Dienstag in der Joachim-Deckarm-Halle (Halbergstr.). "Wir werden wieder andere Jungs dabei haben wie zuletzt in Wadern. Wir wollen, dass alle, die körperlich dazu in der Lage sind, im Laufe der Hallenrunde eingesetzt werden und Spaß an der Bewegung haben. Lediglich Mateo Schulze und Gianluca Lo Scrudato werden in der Halle nicht spielen. Wir werden auch am Dienstag wieder eine ziemlich junge Truppe mit ganz wenigen Routiniers stellen. Wir wollen natürlich gerne weiterkommen und am Finaltag dabei sein, aber wir haben starke Gegner und wir wissen nun, wie schwer es ist, in den zweiten Tag zu kommen, wenn es nicht von Anfang an gut läuft und wir zu wenig Tore schießen", sagte Sammer Mozain am Montag. Im ersten Spiel trifft das FCS-Team um 17.36 Uhr auf den Landesligisten SC Großrosseln, im zweiten Spiel steht Verbandsligist SV Schwarzenbach ab 18.12 Uhr den FCS-Jungs gegenüber, zum Gruppenabschluss kommt es dann noch zum Duell mit dem Liga-Konkurrenten SV Bliesmengen-Bolchen.