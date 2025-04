Heimteams hui - Auswärtsteams pfui

Eieiei, was war denn Ostermontag da los in der A-Liga? Sieben Spiele - sieben Heimsiege. 38 Heimtore - 1 Auswärtstor. Dieses erzielte Salah Kacem von den Sportfreunden DHO zur 1:0 Führung. Genutzt hat dies aber Nichts, denn Gegner Frauenberg drehte die Partie und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Das Kacem-Tor war der einzige Auswärtstreffer einer Mannschaft und so setzten sich am Ende alle Heimteams durch und dass alles andere als knapp. Zülpich II schoss Roitzheim mit 14:0 ab und vermutlich mit einem Bein runter in die B-Liga. Dort wird sich auch Füssenich-Geich alsbald wiederfinden, denn auch das letzte Notankerspiel beim SV Schöneseiffen ging verloren. Der Pokalhalbfinalist behielt mit 3:0 die drei Zähler daheim. Ein ebenso wichtiger Heimerfolg gelang dem TuS Dom-Esch gegen Lommersum. Hier stand es am Ende 2:0. Krachen ließ es Erft 01 Euskirchen beim 8:0 gegen Hellenthal. Deutlich auch das Ergebnis zwischen Schönau und Mechernich, welches das Heimteam mit 5:0 für sich verbuchte. Für den SV Sötenich geht es nach dem 3:0 über Flamersheim/Kirchheim wieder bergauf. Spannung an der Tabellenspitze und Spannung im Tabellenkeller. Lieben wir und draf gerne so weitergehen.