Heimstettens Kapitän Lukas Riglewski: „So etwas habe ich auch noch nicht erlebt“

Ausgerechnet der in der Hinrunde so formschwache SV Heimstetten ist aktuell das Team der Stunde in der Bayernliga Süd – mit fünf Siegen am Stück. Maßgeblichen Anteil am Höhenflug hat die Offensive des SVH mit zuletzt 25 Toren in fünf Partien. Allein sieben Treffer gingen dabei aufs Konto von Kapitän Lukas Riglewski, der im Interview die Gründe für den Aufschwung benennt.

Herr Riglewski, eben noch Abstiegsnot, jetzt das heißeste Team in der Bayernliga Süd. Alle fragen sich: Was ist los beim SV Heimstetten?

Ich glaube, wir haben uns in der gesamten Rückrunde – und nicht nur in den letzten fünf Spielen – als Mannschaft gefunden. Ganz wichtig dafür ist, dass wir zurzeit fast alle Stützen an Bord haben und auch Woche für Woche auf die gleiche Viererkette setzen können. Das hilft uns extrem.

Und dann ist da noch die Offensive…

Wir wussten, dass wir nach vorne echte Wucht entwickeln können. Aber so, wie es im Moment läuft, habe ich es auch noch nicht erlebt. Ein bisschen erinnert mich das an unsere Aufstiegssaison (Anm. d. Red.: In der Spielzeit 2017/18 wurde der SVH Meister mit 93 Toren in 36 Spielen).

Erleben Sie den aktuellen Höhenflug auch mit einem weinenden Auge? Schließlich zeigt sich jetzt, was möglich gewesen wäre, wenn die Mannschaft von Saisonbeginn so gespielt hätte…

Natürlich macht man sich Gedanken. Und ich bin überzeugt, dass diese Saison mehr drin gewesen wäre für uns. Aber im Fußball geht es nun mal extrem schnell: ein paar Verletzungen, dumme Spielverläufe und schlechte Leistungen – und schon hängst du unten drin. Für uns ist es jetzt einfach nur wichtig, dass wir den Turnaround geschafft haben und aus dem Tabellenkeller rausgekommen sind.

Sie selbst sind mit sieben Toren in fünf Spielen nicht ganz unbeteiligt am Höhenflug. Was ist jetzt anders als in der Hinrunde?

Ich merke einfach, dass ich wieder mehr Selbstvertrauen habe und alles leichter von der Hand geht. In der Hinrunde hatten wir eine schwierige Phase. Als Führungsspieler hatte ich auf dem Platz 1000 andere Gedanken im Kopf. Wobei es jetzt auch so ist, dass nicht nur ich, sondern alle unsere Offensivspieler vorne wieder treffen. (ps)