Heimstettens Jubelstimmung vor Pipinsried-Duell längst verflogen Richtungsweisende Partien

Heimstetten – Unterschiedlicher hätten die Gemütslagen beim SV Heimstetten und dem FC Pipinsried nach dem vergangenen Wochenende kaum sein können. Auf der einen Seite befanden sich die SVH-Kicker nach ihrem spektakulären 5:3-Sieg über Nürnberg in Hochstimmung. Auf der anderen Seite musste der Dorfklub aus dem Dachauer Hinterland nicht nur eine 0:4-Klatsche in Augsburg verdauen. Sondern kurz darauf gab der FCP auch die Trennung von Trainer Miljan Prijovic bekannt.

Mittlerweile haben sich die Gemüter jedoch hier wie dort beruhigt, pünktlich vor dem Kellerduell der zwei Klubs an diesem Samstag um 14 Uhr in Pipinsried. So haben die Gastgeber inzwischen verlautbaren lassen, dass Prijovic’ Abschied aus privaten Gründen erfolgte – und nicht etwa, weil sein Team seit sieben Spielen auf einen Sieg wartet. Mit Nikola Jelisic und Pablo Pigl, die zum Trainerduo geschrumpft sind, will der so gut gestartete FCP nun wieder zurück in die Spur finden und sich in der Tabelle über den Strich schieben. Denn zuletzt war Pipinsried auf Rang 17 abgerutscht, einen direkten Abstiegsplatz.

Noch schlechter steht freilich der SV Heimstetten da – trotz des jüngsten Siegs gegen Nürnberg. Da der VfB Eichstätt am Dienstag sein Nachholspiel gegen Buchbach gewonnen hat, hält der SVH inzwischen die Rote Laterne wieder in der Hand. Und was Trainer Christoph Schmitt mindestens ebenso viele Sorgen bereitet: Die Personallage bei seiner vom Verletzungspech verfolgten Elf ist weiter prekär. So sind nebst den vielen Langzeitausfällen nicht nur Mohamad Awata rot- und Reza Sakhi Zada gelbgesperrt. Sondern in Sebastian Burke und Alexis Fambo konnten auch zwei Kicker krankheitsbedingt unter der Woche nicht trainieren. „Unsere Personalsituation ist also um keinen Deut besser“, hadert Schmitt.