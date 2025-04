Heimstetten will Heimserie nach Klatsche fortsetzen: „Von der Höhe wirkt die Niederlage schon nach“

Bis zum vergangenen Wochenende hat es in der Bayernliga Süd zwei Mannschaften mit einer Siegesserie von fünf Dreiern am Stück gegeben:

Und dennoch habe er diese Woche im Training darauf verzichtet, die Klatsche allzu detailliert aufzuarbeiten, berichtet Langer. „Ich habe gar nicht mehr viel dazu gesagt. Unsere ganze Konzentration gilt jetzt Kirchanschöring.“ Denn trotz der Formstärke des Cubs aus dem Kreis Traunstein strebe man daheim drei Punkte an, sagt der Trainer, durch die sein Team – je nach den Ergebnissen der Konkurrenz – womöglich einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen könnte.

Im Hinspiel in Kirchanschöring bekam der SVH eine 1:5-Abreibung verpasst, doch nicht nur deshalb warnt Langer eindringlich vor dem Gegner. „Das ist eine unangenehmen und eingespielte Mannschaft, die mit viel Power über die Außenpositionen kommt.“ Zudem verfügt der SVK in Jonas Kronbichler und Manuel Omelanowsky über ein Sturmduo, das zusammen bereits 25 Saisontreffer erzielt hat.

Fabio Sabbah ist nach knapp einjähriger Verletzung wieder eine Option

Gar noch erfolgreicher – mit 32 Buden – sind indes die Heimstettner Toptorjäger Jordi Woudstra und Lukas Riglewski. Beide haben zuletzt vor allem vor eigenem Publikum Tore wie am Fließband geliefert und dadurch maßgeblich dazu beigetragen, dass der SVH seine fünf vergangenen Heimspiele allesamt gewonnen hat.

In der Offensive kann Roman Langer am Freitag auf das bewährte Personal rund um Woudstra und Riglewski setzen; in der Abwehr hingegen ist der Coach infolge von Günzels Platzverweis zum Umbau der Viererkette gezwungen. Ebenfalls nicht zur Verfügung steht der verletzte Routinier Daniel Steimel. Wieder im Kader – aber wohl kaum in der Startelf – steht Fabio Sabbagh. Er feierte bei seiner Einwechslung in Pipinsried sein Comeback nach fast einjähriger Verletzungspause.