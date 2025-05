Heimstetten-Wechsel und doppeltes Karriereende: Emotionen in Karlsfeld

Wasserburg wäre mit einem eigenen Sieg und einer Niederlage des Tabellenzweiten Geretsried in Hallbergmoos noch auf den Relegationsplatz geklettert. Der Traum lebte, denn Robin Ungerath brachte die Gäste in der 1. Minute in Führung. Im Anschluss überließ Wasserburg den Karlsfeldern den Ball. „Das hat uns schon überrascht”, sagte Eintracht-Coach Flo Beutlhauser, der anerkennen musste: „Sie haben uns gut analysiert und im 3-5-2-System gespielt. Das war für unser 4-4-2 mit Raute schwierig zu verteidigen.”

Wasserburg schaltete nach Ballgewinnen schnell um und ließ eine Topchance auf den zweiten Treffer liegen. Auf der anderen Seite fand die Eintracht selten die Lücke. Gute Möglichkeiten wie die von Christoph Traub und Vitus Vochatzer waren Mangelware.