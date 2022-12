Nein, die Herbstrunde stand für Lukas Riglewski und Kollegen wahrlich unter keinem guten Stern. Aufgegeben hat sich Heimstetten aber noch lange nicht. – Foto: Sven Leifer

Heimstetten & die Horror-Hinrunde: Hoffnungsloser Fall? Winterbilanz Regionalliga (9): Die "Hoaschdenga" hatten mit einer unglaublichen Verletzungsmisere zu kämpfen und gehen als abgeschlagener Tabellenletzter ins neue Jahr

Die Lage beim SV Heimstetten ist trist, das will auch Cheftrainer Christoph Schmitt gar nicht leugnen: "Was soll ich lange reden, jeder kann die Tabelle lesen." Nach 23 absolvierten Partien haben die "Hoaschdenga" nur magere 15 Pünktchen auf dem Konto. Satte elf (!) Zähler fehlen schon auf einen Relegationsplatz. Auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt der Rückstand zwölf Punkte. Damit sind die Oberbayern aus dem Münchner Osten Abstiegskandidat Nummer eins. Ein hoffnungsloser Fall also, dieser SV Heimstetten? Nein, ans Aufgeben denkt beim SVH keiner.

Zwei Beispiele verdeutlichen das Ausmaß des Dilemmas beim Tabellenletzten: Führungsspieler Daniel Steimel verletzte sich gleich am ersten Spieltag schwer und kam bis zur Winterpause auf keinen einzigen Einsatz mehr. Rico Strieder, unverhoffte Verstärkung mit Profierfahrung unter anderem in der holländischen Eredivisie, heuerte im September in Heimstetten an, "verletzte sich aber nur eineinhalb Wochen später" ebenfalls schwer, wie Schmitt seufzt. Auch der Ex-Profi konnte bis dato noch nicht ins Geschehen eingreifen. Weitere Schlüsselspieler wie Fabio Sabbagh oder Valentin Micheli brachen ebenso monatelang weg. "Den Ausfall dieser Leistungsträger konnten wir ganz einfach nicht kompensieren", sagt Schmitt. Teilweise nahm die Verletztenmisere groteske Züge an. "Wir sind sechs oder sieben Wochen lang mit 13 Mann umhergetingelt und mussten den Kader mit A-Jugendspielern auffüllen." Konkurrenzfähig war Heimstetten den Großteil der Vorrunde also nur bedingt. "Wir haben auch versucht, das ein oder andere Spiel zu verlegen, als es ganz schlimm war, sind damit aber zumeist auf taube Ohren gestoßen. Da hat mir auch ein wenig die Solidarität unter den Vereinen gefehlt."





Christoph Schmitt (re.) und sein Assistent Roman Langer (li.) waren nicht zu beneiden. Nach der Winterpause soll die Spielerdecke endlich wieder dicker werden. – Foto: Sven Leifer





Alles schlechtreden will Schmitt, der weiterhin das Vertrauen des Vereins genießt, allerdings nicht: "Wir haben zuhause Schweinfurt geschlagen, in Unterhaching dem haushohen Favoriten einen großen Kampf geliefert. Die Qualität in der Mannschaft ist durchaus vorhanden. Zudem konnten Spieler an die Regionalliga herangeführt werden, die im Normalfall sicher nicht so zum Zug gekommen wären. Ich denke da an unser Eigengewächs

Der Winterfahrplan des SV Heimstetten Alles schlechtreden will Schmitt, der weiterhin das Vertrauen des Vereins genießt, allerdings nicht: "Wir haben zuhause Schweinfurt geschlagen, in Unterhaching dem haushohen Favoriten einen großen Kampf geliefert. Die Qualität in der Mannschaft ist durchaus vorhanden. Zudem konnten Spieler an die Regionalliga herangeführt werden, die im Normalfall sicher nicht so zum Zug gekommen wären. Ich denke da an unser Eigengewächs Severin Müller , der vor wenigen Jahren noch A-Jugend Kreisliga gespielt hat und mittlerweile ein gestandener Regionalliga-Spieler ist. Oder auch ein Reza Sakhi Zada . Auch er konnte wichtige Erfahrungen sammeln." Was macht noch Hoffnung? Zur Vorbereitung im neuen Jahr dürfte ein Großteil der verletzten Spieler wieder zurückkehren. Auch Daniel Steimel und Rico Strieder werden dann mit an Bord sein. Der Kader wird eine ganz andere Qualität haben als im Herbst. "Ab Januar heißt es dann: Jammern hilft nichts, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch! Wenn wir eine ähnlich gute Rückrunde wie in der Vorsaison spielen, bin ich schon guter Dinge, dass wir noch einen Relegationsplatz erreichen können. Freilich wissen wir auch, dass bei dem Unterfangen schon viel passen muss", hat Schmitt die Flinte noch nicht ins Korn geworfen.