Heimstetten überzeugt beim 3:1 gegen Hallbergmoos – Paunert schon wieder weg

Lukas Paunert hat beim SV Heimstetten bloß eine Stippvisite gegeben. Denn nur wenige Wochen, nachdem der Bayernligist die Verpflichtung des Verteidigers aus Karlsfeld verkündet hatte, ist der 25-Jährige schon wieder verabschiedet worden – „aus beruflichen Gründen“, erläutert Co-Trainer Niklas Eberhardt. „Da hat sich bei ihm kurzfristig etwas ergeben.“

Und so ist Paunert beim zweiten Testspiel des SVH nicht mehr dabei gewesen. In diesem landete sein Ex-Team einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den Landesligisten VfB Hallbergmoos. „Es war ein ordentlicher Test“, resümiert Eberhardt. „Trotz der Hitze haben wir eine gute Energie auf den Platz gebracht.“ Einziges Manko war dem Co-Trainer zufolge die Chancenauswertung. „Wenn wir da konsequenter sind, geht das Spiel höher aus.“

Im eigenen Sportpark ging Heimstetten bereits nach fünf Minuten in Führung – dank Neuzugang Luka Arslan, der einen feinen Angriff mit dem 1:0 abschloss. Kurz darauf kamen die Gäste nach einem Konter zum Ausgleich, ehe SVH-Cheftrainerin Sarah Rohmert vorzeitig wechseln musste. Für den angeschlagenen Dominique Girtler brachte sie Severin Müller, der kurz vor der Pause einen Elfmeter herausholte. Diesen setzte Co-Spielertrainer Lukas Riglewski gewohnt sicher ins Netz – zum 2:1-Halbzeitstand.

In der Folge wechselten die Gastgeber munter durch und brachten unter anderem die U19-Spieler Emil Titze und Ludwig Gschlößl, die beide von Co-Trainer Eberhardt ein Sonderlob erhielten. Gschlößl war es dann auch, dem das letzte Tor gelang: In der 70. Minute traf der 18-Jährige zum 3:1-Endstand. Nun wartet auf den SVH als nächstes ein besonderer Test: Am Dienstag um 19.30 Uhr gastiert der Ortsrivale Kirchheimer SC im Heimstettner Sportpark. (ps)