Heimstetten siegt – und fackelt Hauzenberg ab

Dort fackelt der SVH-Anhang vor dem Anpfiff eine Choreographie mit Pyrotechnik ab – und dieser Funke springt dann auch auf den Rasen über. So ist Heimstetten vom Start weg überlegen und lässt dem Aufsteiger nicht den Hauch einer Chance. Die Folge: Nach 90 einseitigen Minuten steht ein lockerer 3:0-Auswärtssieg zu Buche, nach dem sich Sarah Romert hoch zufrieden gibt.

Heimstetten – Es geht feurig los, dieses Bayernligaspiel des SV Heimstetten beim FC Sturm Hauzenberg. Und verantwortlich dafür sind die Hoaschdenga Buam, von denen diesmal ein ganzer Fanbus voll mit in den Bayerischen Wald gefahren ist und ihre Mannschaft von der Tribüne aus unterstützt.

„Die Jungs haben ein starkes Spiel gemacht“, lobt die SVH-Trainerin. „Wir hatten eine sehr gute Struktur, waren scharf im Pressing und hatten viele Ballgewinne.“ Auf der anderen Seite habe man anders als bei den jüngsten Niederlagen gegen Kirchanschöring und Landsberg defensiv kaum etwas zugelassen, berichtet Sarah Romert. „Der Sieg war auch in der Höhe absolut verdient.“

Dabei dauert es vor 210 Zuschauern im Hauzenberger Staffelbergstadion keine sechs Minuten, ehe sich Sebastian Gebhart die erste Chance der Gäste eröffnet. Seinen Kopfball kann der Torwart soeben noch zur Ecke klären. Eine Viertelstunde später ist der Keeper dann jedoch machtlos, als Lukas Riglewski einen an Yamin H-Wold verursachten Foulelfmeter gewohnt sicher verwandelt – zum 1:0, bereits sein elftes Saisontor.

Fehlschuss beim zweiten Elfmeter

Schon vor der Partie habe der Heimstettner Co-Spielertrainer angekündigt, dass er heute zwei Treffer erzielen werde, verrät Sarah Romert. Und tatsächlich scheint der Doppelpack nur mehr Formsache, als sich Riglewski kurz nach Wiederanpfiff und nach einem weiteren Elfmeterfoul an Yamin H-Wold die Kugel erneut auf dem Punkt zurechtlegt. Doch diesmal setzt der 31-Jährige den Strafstoß übers Gehäuse – ein Fehlschuss, der dem sonst so sicheren Schützen in dieser Form nur höchst selten unterläuft.

Allein der vergebene Elfmeter fällt an diesem Abend nicht ins Gewicht. Denn schon zuvor hat David Leitl kurz vor dem Pausenpfiff und nach feiner Vorarbeit von H-Wold sein erstes Tor im SVH-Trikot erzielt – zum 2:0-Halbzeitstand. Mitte des zweiten Durchgangs kommt Hauzenberg dann vorübergehend etwas stärker auf, doch wirklich in Gefahr gerät der Heimstettner Sieg zu keinem Zeitpunkt.

Vielmehr trägt sich fünf Minuten vor Schluss auch noch der stärkste Offensivspieler des SVH an diesem Tag in die Torschützenliste ein – nämlich Yamin H-Wold. Er setzt sich auf der linken Seite gut durch und zwirbelt das Spielgerät dann gekonnt in die rechte Ecke – zum 3:0-Endstand für den SV Heimstetten.