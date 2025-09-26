Heimstetten: Sarah Romert fordert bessere Einstellung im Training

Nein, das jüngste Pflichtspiel ihres SV Heimstetten beim FC Deisenhofen ist laut Trainerin Sarah Romert am darauffolgenden Montag mit keinem Wort mehr erwähnt worden – anders, als es sonst üblich ist bei dem Bayernligisten. Doch diesmal kamen die Kicker auch nicht auf dem Trainingsgelände zusammen, sondern auf dem weltgrößten Volksfest.

„Ich denke, es war genau der richtige Zeitpunkt, wieder einmal als Team etwas zu machen und auf die Wiesn zu gehen“, sagt Sarah Romert, deren SVH am Samstag um 14 Uhr Türkspor Augsburg empfängt. Man habe einen „sehr guten Abend“ im Festzelt verbracht, berichtet die Trainerin, die große Stücke auf derlei gemeinsame Aktivitäten legt. „Wir versuchen zum Beispiel auch nach den Spielen, noch geschlossen zum Essen zu gehen. Für den Zusammenhalt und den Teamgeist ist das extrem wertvoll.“

Ungeachtet des Wiesn-Ausflugs habe man das jüngste 0:1 in Deisenhofen – die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen – schon noch aufgearbeitet, sagt Romert. „Wir haben relativ kurz die Themen angesprochen, auch neben dem Platz.“ Damit meint die Trainerin vor allem Fragen der Einstellung. „Wir haben noch mal klar gestellt, dass wir es auch im Training nicht schleifen lassen dürfen“, sagt sie. „Wenn man unter der Woche nur sechzig, siebzig Prozent gibt, dann ist es schwer, am Wochenende plötzlich auf hundert Prozent zu schalten.“

Genau das müsse ihre Mannschaft aber abrufen, wolle sie erfolgreich sein – so auch an diesem Samstag vor den heimischen Fans gegen Augsburg. Dabei geht der SVH trotz der jüngsten Pleite als klarer Favorit ins Rennen. Schließlich liegt er in der Tabelle fünf Plätze und sechs Punkte vor den Gästen, die schon in der vergangenen Saison lange um den Klassenerhalt zittern mussten.

„Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, sagt Sarah Romert über die Augsburger, die in Meriton Vrenezi einen ehemaligen Heimstettner in ihren Reihen haben. „Aber unser Anspruch ist ganz klar, dass wir in diesem Spiel zu Hause drei Punkte holen wollen.“

Personell sieht es indes nicht gut aus beim SVH. Denn nicht nur fehlen dem Club Luke Nauen sowie die Langzeitverletzten Daniel Steimel, Severin Müller, Moritz Heigl und David Leitl, der kommende Woche wieder ins Training einsteigen soll. Sondern hinter dem Einsatz von Yamin H-Wold, Ikenna Ezeala und Luka Arslan steht auch ein Fragezeichen. Alle drei konnten Anfang der Woche aufgrund von muskulären Problemen nicht trainieren. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.