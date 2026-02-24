Heimstetten patzt in der Nachspielzeit gegen Bayernliga-Tabellenführer

Der SV Heimstetten kassierte gegen 1860 II den späten Ausgleich. – Foto: Johannes Traub

Dennoch könne man mit dem letzten Testspiel der Vorbereitung zufrieden sein, sagt Sarah Romert. Schließlich habe man es mit einem spielstarken Gegner zu tun gehabt, der aktuell die Tabelle in der Bayernliga Süd anführt. Heimstetten dagegen überwintert auf Rang sieben und hat zu Beginn auch große Probleme gegen den Spitzenreiter. „Da waren wir nicht mutig und hatten zu wenig Bewegung in unserem Spiel“, moniert die Trainerin.

Bei der Generalprobe vor dem ersten Punktspiel des Jahres sei ihr SV Heimstetten „über neunzig Minuten defensiv sehr konsequent gewesen“, lobt Sarah Romert. Mit diesem Satz klammert die Trainerin jedoch bewusst die Nachspielzeit aus – denn da kassiert ihr Bayernligateam im Duell beim TSV 1860 München II infolge eines individuellen Patzers noch ein Gegentor zum 1:1-Endstand.

Etwa ab der 30. Minute sei der SVH jedoch besser und zunehmend überlegen geworden. Folgerichtig gehen die Gäste in der 54. Minute in Führung – durch Kapitän Daniel Steimel. Sein 1:0 hält bis zum Ende der regulären Spielzeit. Doch „quasi mit dem Abpfiff“, so Romert, verschätzt sich Heimstettens Torwart Fabian Scherger bei einer Abwehraktion. Nutznießer ist Löwen-Torjäger Luis Pereira de Azambuja, der die Kugel in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand ins leere Tor schiebt.

Für den SVH stehen jetzt noch die letzten Trainingseinheiten an, ehe es am Samstag erstmals ernst wird. Dann empfängt der Club zum Wiederbeginn der Punktspielrunde den abstiegsbedrohten TSV Kottern um 14 Uhr im Sportpark. (ps)