Heimstetten macht eher Feierabend

Früher als gedacht geht diese Bayernligasaison für den SV Heimstetten zu Ende. Denn auf Bitte des TSV Landsberg ist das letzte Spiel des SVH von Samstag auf diesen Freitag um 20 Uhr vorverlegt worden. „Wir sind von der Anfrage überrascht worden“, sagt Trainer Roman Langer. „Aber wir haben uns kurz mit der Mannschaft besprochen und entschieden, dass das für uns passt.“

Sportlich geht es für die Tabellennachbarn ohnehin nicht mehr um viel: Beide Clubs rangieren mit jeweils 41 Punkten im gesicherten Mittelfeld – was beide einer starken Rückrunde nach einer äußerst mauen Hinserie verdanken. „Wir werden am Freitag dem einen oder anderen Spieler noch mal die Möglichkeit geben, auf ein paar Minuten zu kommen“, sagt Langer. „Trotzdem nehmen wir das Spiel ernst und fahren da mit dem Anspruch hin, um Punkte zu spielen.“

Für den 35-Jährigen ist es der letzte Auftritt als Chefcoach in Heimstetten. Seine Nachfolge tritt die derzeitige Co-Trainerin Sarah Romert an. Ihr zur Seite stehen werde auch künftig der bisherige Assistent Niklas Eberhardt, teilt Christoph Schmitt mit, Sportlicher Leiter beim SVH. Darüber hinaus wolle man das Trainerteam noch um eine weitere Person verstärken.

Schmitt und Romert haben dieser Tage reichlich zu tun, was Gespräche mit potenziellen Neuzugängen angeht. Schließlich verlassen wie berichtet in Reza Sakhi Zada, Pirmin Linder, Filip Vnuk und Luca Mauerer eine Reihe von Leistungsträgern den SVH zum Saisonende. Der Club sei sich bereits mit mehreren Neuzugängen einig, sagt Schmitt. Namen wolle man aber erst preisgeben, nachdem die Verträge unterschrieben seien.

Vorerst nicht mehr für Heimstetten auflaufen wird auch Jordi Woudstra. Der Stürmer und Führende der Torschützenliste in der Bayernliga Süd hat sich im jüngsten Heimspiel gegen Grünwald kurz vor Schluss das Kreuzband gerissen und fällt nun monatelang aus. Woudstra wird somit auch zum Abschluss in Landsberg nicht auf dem Rasen stehen. Wieder in den Kader zurückkehren werden dagegen Robert Manole, Steven Roßbach und Severin Müller, der am Tag vor dem Spiel seinen 24. Geburtstag gefeiert hat.

Das Abschlussfest der Heimstettner, bei dem auch die scheidenden Spieler offiziell verabschiedet werden, findet dann am Samstagabend im Sportpark statt. Anschließend wartet eine vierwöchige Pause auf die Kicker, ehe es schon wieder mit der Vorbereitung auf die neue Bayernliga-Saison losgeht. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Knauf, Cavadias, Günzel, Ezeala, Kehl, Lindner, Sakhi Zada, Steimel, Müller, Riglewski, Celik.