Heimstetten kann Aufstiegskandidat Kirchanschöring ein Bein stellen

Heimstetten empfängt am Samstag den SV Kirchanschöring zum Topspiel. Trainer Sarah Romert will die starke Rückrunde fortsetzen.

An diesem Samstag um 14 Uhr steigt im Sportpark Heimstetten ein richtungsweisendes Spiel im Ringen um den dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd, der am Saisonende vermutlich zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation berechtigt. Gegenüber stehen sich dabei der heimische SVH und der SV Kirchanschöring, die freilich ganz unterschiedliche Ausgangslagen im Kampf um den Sprung aufs Stockerl haben.

Denn während die Gäste aus dem Chiemgau im Falle einer sportlichen Qualifikation in die Regionalliga aufsteigen würden, hat Heimstetten bei dem Thema vorzeitig abgewunken. Weil man in struktureller und finanzieller Hinsicht noch nicht bereit sei für diesen Schritt, so hieß es vom Verein, hat der SVH keine Lizenz für die vierthöchste Spielklasse beantragt. Was freilich nicht bedeute, dass ihre Mannschaft im Saisonendspurt einen Gang runterschalten werde, sagt Trainerin Sarah Romert. „Wir haben uns den dritten Platz als Ziel gesetzt, an dem wir uns ausrichten können.“

Aktuell liegt Heimstetten mit einem Punkt Vorsprung auf jenem Tabellenrang – hinter dem Spitzenreiter TSV 1860 München II, der aufgrund seiner Ersten Mannschaft nicht aufsteigen darf, und dem TSV Landsberg, bei dem der SVH am nächsten Wochenende gastiert. „Das sind jetzt zwei Topspiele, in denen wir noch mal richtig Gas geben wollen“, betont Sarah Romert.

In Kirchanschöring erwartet die Trainerin einen Gegner, der vor allem in der Offensive über viel Qualität und Geschwindigkeit verfüge. Insbesondere ist hier Jonas Kronbichler hervorzuheben, der in 25 Spielen 22 Tore erzielt hat – mithin der zweitbeste Wert in der Bayernliga Süd hinter Nördlingens Simon Gruber, der auf 27 Treffer kommt.

Doch auch Heimstetten hat in Lukas Riglewski (18 Tore) und Dominique Girtler (11) zwei Angreifer unter den Top Ten der Torschützenliste. Überdies spricht der Trend für die Platzherren, die bislang eine formidable Rückrunde gespielt haben und heuer noch ungeschlagen sind. Demgegenüber hat Kirchanschöring in den vergangenen fünf Spielen bloß einen Sieg geholt, wodurch der Club auf Tabellenrang fünf abgerutscht ist. Insofern sind die Gäste am Samstag unter Zugzwang, wollen sie ihre Aufstiegshoffnungen am Leben erhalten.

Personell sind bei Heimstetten alle Kicker an Bord – abgesehen von den Langzeitverletzten Severin Müller und Yamin H-Wold. Ein Fragezeichen steht noch hinter Kapitän Daniel Steimel, der krankheitsbedingt zuletzt nicht trainieren konnte. Wieder fit nach überstandenem Muskelfaserriss ist dagegen Außenverteidiger Quentin Kehl. (ps)