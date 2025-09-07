Heimstetten jubelt erstmals auswärts – Rückkehrer H-Wold trifft zweimal in Pipinsried

Das bittere Gefühl der Niederlage ist einem Fußballer beim SV Heimstetten bislang noch unvertraut. Denn seit Yamin H-Wold vor gut zwei Wochen zu dem Bayernligen zurückgekehrt ist, feierte dieser – nach sieben vergeblichen Anläufen – zunächst seinen ersten Saisonsieg beim 3:2 gegen Schalding-Heining.

Und auch bei seinem zweiten Auftritt im SVH-Trikot durfte Yamin H-Wold nach dem Abpfiff jubeln. Denn beim stark eingeschätzten FC Pipinsried setzten die Heimstettner ihren Aufwärtstrend fort und holten einen 4:2-Sieg, an dem der 21-jährige Rückkehrer großen Anteil hatte. Denn der Stürmer, der schon von 2023 bis 2024 beim SVH war, erzielte in der ersten Hälfte zwei Tore. Und das, zusammen mit einem weiteren Doppelpack von Dominique Girtler, reichte den Gästen zum ersten Auswärtsdreier der Saison.

„Insgesamt war der Sieg verdient“, urteilt Cheftrainerin Sarah Romert. „Vor allem die erste Hälfte haben wir komplett dominiert.“ Tatsächlich ist von den Gastgebern vor 420 Zuschauern zunächst so gut wie nichts zu sehen. Stattdessen wirbeln die in dieser Saison so schwach gestarteten Heimstettner und gehen in der elften Minute in Führung.

„Wir haben uns super Chancen herausgespielt, und sie endlich auch mal genutzt“, lobt die SVH-Trainerin. Als erstem gelingt dies Yamin H-Wold, der laut Rohmert „ein super Spiel“ zeigt. Nach seinem 1:0 ist es der Ex-Hachinger Dominique Girtler, der in der 35. Minute ein zweites Tor nachlegt. Und kurz vor der Pause sorgt erneut H-Wold für eine beruhigende 3:0-Führung.

Steimel kugelt sich den Ellbogen aus und muss ins Krankenhaus,

Nach dem Wechsel sehen die Zuschauer dann ein anderes Spiel. Nun ist Pipinsried deutlich besser in der Partie, und so fällt kurz nach dem Wiederanpfiff das 3:1-Anschlusstor durch Florian Gebert. In der Folge drängen die Platzherren auf einen weiteren Treffer, während sich zugleich auch dem SVH immer wieder Konterchancen bieten. Ab der 65. Minute führen dann mehrere Verletzungen zu einem Bruch im Spiel. Zunächst muss Daniel Steimel minutenlang behandelt werden, nachdem er sich den Ellbogen ausgekugelt hat. Unter starken Schmerzen wird der SVH-Kapitän ins Krankenhaus gebracht.

Kurz darauf erwischt es auch Co-Spielertrainer Lukas Riglewski, der aufgrund einer Muskelblessur vom Feld muss. Und als wäre das nicht genug, verabschiedet sich auch der kurz zuvor eingewechselte René Rüther. Der Grund: Der Verteidiger bekommt einen Ball mit voller Wucht ins Gesicht und klagt danach über Schwindel.

All diese Unterbrechungen führen zu einer XXL-Nachspielzeit – und die hat es in sich. So kommt nach dem 3:2 in der 95. Minute kurzzeitig noch mal Spannung auf. Und tatsächlich fällt quasi mit dem Schlusspfiff ein weiteres Tor – jedoch für die Gäste. So sorgt Dominique Girtler mit seinem zweiten Streich für die Entscheidung und den 4:2-Endstand. (ps)

FC Pipinsried – SV Heimstetten 2:4 (0:3) SVH: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Steimel (65. Gebhart), Polat (58. Arslan), Riglewski (69. Titze), H-Wold (65. Rüther/88. Nauen), Girtler. Tore: 0:1 H-Wold (11.), 0:2 Girtler (35.), 0:3 H-Wold (45.), 1:3 Gebert (52.), 2:3 Konjuhi (90.+5), 2:4 Girtler (90.+10). Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (TSV Velden) – Zuschauer: 420.