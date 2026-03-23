Heimstetten hat das „Quäntchen Glück" und siegt in Unterzahl

Heimstetten (rot) sicherte sich gegen Schalding in Unterzahl den Sieg. – Foto: Alexander Ferazin

Jene Szene, in der Heimstetten haarscharf am Eigentor vorbeischrammt, steht symptomatisch für diese Partie. Denn mit Beginn der zweiten Hälfte und insbesondere in Unterzahl ab der 69. Minute ist es aus Sicht der mit 1:0 führenden Gäste „vor allem ein Überstehen und Verteidigen“, wie es Trainerin Sarah Romert formuliert. Ihre Elf muss dabei mehrere Schreckmomente überstehen, kann sich am Ende aber schadlos halten. Und so darf Heimstetten nach dem Abpfiff einen 1:0-Sieg bejubeln, „der ohne Frage etwas glücklich war“, räumt Sarah Romert ein.

Mitte der zweiten Halbzeit brennt es lichterloh im Strafraum des SV Heimstetten – zum wiederholten Male in dieser Phase des Bayernligaspiels beim SV Schalding-Heining. Um das Feuer zu löschen, setzt Quentin Kehl zu einem brachialem Klärungsversuch an und knallt den Fußball dabei satt mit Vollspann an den eigenen Pfosten.

Dabei geht der erste Durchgang an die Gäste, obschon diese in Passau stark dezimiert antreten. So fehlt nicht nur der verletzte Torjäger Lukas Riglewski, sondern auch Ikenna Ezeala und Dominique Girtler fallen krankheitsbedingt aus. Ungeachtet dieser Schwächung übernimmt Heimstetten nach einer kurzen Anlaufphase zunehmend die Kontrolle.

„Wir hatten in der ersten Hälfte viel Ballbesitz und eine gute Energie auf dem Platz“, lobt die Trainerin. Zwar schnuppern die Platzherren bei Kontern mehrfach am Führungstor, der einzige Treffer jedoch gelingt dem SVH. In der 38. Minute zimmert Fabian Cavadias das Spielgerät nach einer Ecke an die Latte, von wo aus es zu Benedict Fink fliegt. Aus kurzer Distanz hat der Sohn von Ex-Profi Thorsten Fink keine Mühe, den Ball einzuköpfen – sein erstes Pflichtspieltor für den SVH beim ersten Startelfeinsatz.

Das 1:0 des 20-jährigen Angreifers ist zugleich der Pausenstand. Im zweiten Abschnitt sei ihre Mannschaft dann „nicht mehr so mutig“ gewesen, bemängelt Sarah Romert. Zudem sei die Partie „immer wilder“ geworden. Negativer Höhepunkt ist dabei eine Rote Karte für Daniel Steimel in der 69. Minute nach einem harten Foul an Schaldings Noel Tanzer.

„Das war von der Art und Weise nicht ganz glücklich“, sagt Romert über das Einsteigen ihres Kapitäns. „Aber ich denke, dass man diese Rote Karte nicht unbedingt geben muss.“ In Unterzahl wird der SVH fortan mehr und mehr in die eigene Hälfte geschnürt, wo Schalding-Heining auf den Ausgleich drängt und dicke Chancen hat. Doch mal ist Torwart Moritz Knauf zur Stelle, und mal scheitern die Passauer an ihren Nerven.

„Da war sicher ein Quäntchen Glück dabei“, gesteht Sarah Romert, deren Team die drei Punkte letztlich ins Ziel rettet und damit den dritten Sieg im vierten Spiel dieses Jahres holt.