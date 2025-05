Heimstetten: Haken hinter den Klassenerhalt setzen

Voller Einsatz: SVH-Torjäger Jordi Woudstra (r.) wird von anderen Clubs umworben – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heim㈠stetten hat zuletzt abseits des Fußballplatzes für Aufsehen gesorgt – durch die Ankündigung eines Trainerrückzugs sowie der Nachricht, dass der Bayernligist erstmals in der Vereinshistorie auf eine Frau als Chefcoach setzen wird. Nun aber will der SVH wieder sportlich für Schlagzeilen sorgen: Am Samstag um 14 Uhr beim TSV Rain möchte der Club den Klassenerhalt auch rechnerisch fix machen.