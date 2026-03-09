Heimstetten gewinnt in Gundelfingen – „Gute Energie auf dem Platz"

Yannick Günzel erzielt nach 2470 torlosen Tagen wieder einen Treffer für Heimstetten. – Foto: Dieter Michalek

Positiv ausgedrückt könnte man also sagen: Es war mal wieder Zeit für den Routinier, seine sonst so gut verborgenen Qualitäten als Torjäger hervorzukramen. Und dafür hätte er kaum einen besseren Zeitpunkt wählen können, als die 70. Minute im Duell beim FC Gundelfingen. Denn da trifft Yannick Günzel zum 2:1 und schießt seine Mannschaft damit auf die Siegesstraße.

Der gegnerische Strafraum ist nicht unbedingt der bevorzugte Arbeitsbereich des Fußballers Yannick Günzel. So hat der 29-jährige Verteidiger, seit er 2018 zum Bayernligisten SV Heimstetten gewechselt ist, in über 150 Pflichtspielen gerade mal ein Tor erzielt – und das ist jetzt auch schon fast sechs Jahre her.

Am Ende gewinnt Heimstetten mit 3:1 und holt so den zweiten Dreier in der zweiten Ligapartie des Jahres. „Wenn man sich das komplette Spiel anschaut, dann war der Sieg verdient“, urteilt SVH-Trainerin Sarah Romert. Vor allem die letzte halbe Stunde habe ihr Team dem Gegner seine Grenzen aufgezeigt. „Da waren wir mutig und hatten eine richtig gute Energie auf dem Platz“, lobt Sarah Romert, die allerdings auch einräumt: „Wenn wir davor das 0:2 kassieren, dann kann das Spiel in die andere Richtung kippen.“

Denn bei strahlender Sonne und vor mehr fast 350 Zuschauern tun sich die Gäste lange Zeit schwer gegen den defensivstarken Aufsteiger. Dieser erzielt kurz vor der Pause den ersten Treffer des Tages durch Jeremias Seibold. „Da waren wir in einer Situation nicht gut zugeordnet“, kritisiert Sarah Romert mit Blick auf das Gegentor.

Zu Beginn der zweiten Hälfte muss Heimstetten dann zunächst eine Schrecksekunde überstehen. So landet die Kugel in der 56. Minute ein weiteres Mal hinter SVH-Keeper Moritz Knauf im Netz. Doch weil der Schiedsrichter in der Szene eine Abseitsstellung erkannt hat, lässt er den Treffer nicht zählen. Stattdessen dreht nun Heimstetten mehr und mehr auf – befeuert auch durch die Einwechslungen von Ikenna Ezeala und Luka Arslan.

Der Lohn für den Mehraufwand, den der SVH jetzt betreibt, ist der 1:1-Ausgleich, den Lukas Riglewski per Fernschuss markiert – bereits das 16. Saisontor für den Co-Spielertrainer. Wenig später gelingt Yannick Günzel nach einem kurz ausgeführten Freistoß und auf Vorlage von Vitus Vochatzer die erstmalige Führung der Gäste. Sie schlagen quasi mit dem Schlusspfiff auch noch ein drittes Mal zu – in Person von Luka Arslan, dessen 3:1 den Deckel drauf macht.

Weil Dominique Girtler nach dem Tor den Ball wegschießt, sieht der Heimstettner noch die Ampelkarte. Doch das bleibt an diesem Nachmittag nur eine Randnotiz, die bald vergessen sein dürfte – anders als Yannick Günzels erster Treffer nach 2470 torlosen Tagen. (ps)