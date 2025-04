Heimstetten gewarnt vor Pipinsried: "Die stärkste Mannschaft der Liga"

Bei seinem 60. Pflichtspiel als Cheftrainer des SV Heimstetten hat Roman Langer am vergangenen Wochenende so viele Tore seines Teams bejubeln dürfen wie noch nie: Mit 7:1 watschte der Bayernligist im heimischen Sportpark Türkspor Augsburg ab – und das, nachdem der SVH bereits die vier vorangegangenen Partien mit 6:0, 4:2, 2:1 und 6:1 gewonnen hatte.

Fünf Spiele, 15 Punkte, 25:5 Tore: Der in der Hinrunde noch darbende Vizemeister hat zuletzt mächtig Fahrt aufgenommen. Insofern dürfte es den Heimstettnern nur gelegen kommen, dass auf sie am Ostermontag um 16 Uhr „die ultimative Aufgabe“ wartet, wie es Roman Langer umschreibt. Nämlich: ein Auftritt beim FC Pipinsried.

Der Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland ist mit zuletzt zehn Punkten aus fünf Spielen zwar nicht ganz so erfolgreich gewesen wie der SVH. Doch während dieser sich aufgrund seiner mediokren Hinrunde eben erst aus dem Abstiegskampf herausgearbeitet hat, mischt der FC Pipinsried ganz vorne in der Tabelle mit, hegt noch berechtigte Aufstiegshoffnungen und hat daher kürzlich auch eine Lizenz für die Regionalliga beantragt. „In meinen Augen ist das mit die stärkste Mannschaft der Liga“, sagt Roman Langer über den Gegner. „Wir haben ja im Hinspiel erlebt, was die für eine Power haben, wenn sie mal ins Rollen kommen.“

Tatsächlich lag der SVH im ersten Duell der beiden Clubs zur Pause noch 2:0 vorne, ehe Pipinsried die Partie durch vier Treffer im zweiten Durchgang drehte. Als Torschützen beim FCP traten dabei unter anderem Michael Bachhuber und Nico Karger in Erscheinung. Letzterer ist mit 17 Saisontreffern der ligaweit erfolgreichste Goalgetter, während sein Sturmkollege auch schon elfmal eingenetzt hat. Zugleich gibt es aufseiten der Heimstettner aber ebenfalls ein Offensivduo, das insbesondere in den vergangenen Wochen Tore wie am Fließband erzielt hat – nämlich Jordi Woudstra und Lukas Riglewski, die bislang 16 respektive 15 Mal zugeschlagen haben.