 2026-08-11T08:43:49.129Z

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Heimstetten gegen Haching LIVE: Nachbarn duellieren sich im Pokal

2. Runde des Toto-Pokals

von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Die Vorstädter treffen in der zweiten Runde auf Nachbar Heimstetten.
Die Vorstädter treffen in der zweiten Runde auf Nachbar Heimstetten. – Foto: Thomas Schneider

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In der 2. Runde des Toto-Pokals reisen die Vorstädter zum Nachbarschaftsduell nach Heimstetten. Wir berichten im Live-Ticker.

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