Heimstetten feiert ersten Saisonsieg

Trainerin Sarah Romert: „Diese drei Punkte tun uns unendlich gut“

Es ist vollbracht. In dieser irren Bayernliga. In der die Vereine gefühlt immer und überall Unentschieden spielen, hat nun auch der SV Heimstetten seinen ersten Dreier eingefahren. Der Saisonstart im Allgemeinen und das 3:2 (2:2) gegen den SV Schalding-Heining im Speziellen war eine schwere Geburt.

Der erste Teil der Spielgeschichte war jedoch die zweimalige Führung der Gäste aus Passau durch Elion Haxhosaj (11.) und Simon Dorfner (36.). Bis Mitte der ersten Halbzeit war Schalding-Heining feldüberlegen und da hätte der Gast auch 0:2 führen können. Die in der Saison vom Glück wahrlich nicht verfolgten Heimstettener hatten diesmal auch ein bisschen Dusel, weil sie mit einem Eigentor (Christoph Szili, 27.) in das Spiel zurückgeholt wurden. Nach einer Steigerung machte man dann auch aus eigener Kraft den Ausgleich durch einen Monsterkracher von Quentin Kehl in den Knick (43.). Klar war dennoch, dass dieses 2:2 beim Gang in die Kabine ziemlich schmeichelhaft war.

Starke Defensivleistung sorg für drei Punkte

Nach dem Seitenwechsel begannen die Heimstettener dann, sich den Sieg zu verdienen. Direkt nach Wiederbeginn vollstreckte Dominique Girtler nach einer Flanke von Lukas Riglewski, den die Schaldinger viel Platz gaben und nicht wirklich attackierten. Nun hatte sich auch der Kreis der Torschützenleiste geschlossen. Nach den Gäste-Torschützen (Haxhosaj, Dorfner) hat mit Girtler noch ein dritter Mann getroffen von den Jungs, die vergangene Saison bei Unterhaching II zusammen kickten. Heimstetten verdiente sich die drei Punkte dann mit einer starken Defensivleistung. Schalding drückte, versuchte alles und hatte dann auch eine Ecke nach der anderen. Die ganz großen Torchancen hatte der Gast aber nicht. Gefühlt waren die Heimstettener bei ihren Entlasungsangriffen dem 4:2 näher. Spätestens in der 85. Minute hätte es eigentlich fallen müssen, als Daniel Steimel ganz alleine auf den Torwart zulief.

Es reichte auch so und diesmal hatte der SVH das bisschen Glück, das den Unterschied zwischen einem knappen Sieg und dem x-ten Unentschieden ausmacht. „Dieser Sieg tut uns unendlich gut“, sagt Trainerin Sarah Romert verbunden mit der Hoffnung, dass nun der Bann gebrochen ist und vieles in den kommenden Spielen leichter fällt.

Dieser erste Sieg bedeutet eine Menge abgeworfenen Ballast, aber Romert macht auch deutlich, dass man für den betriebenen Aufwand immer noch ein paar Punkte zu wenig hat. Fürs erste hat man aber etwas Luft zu den Mannschaften auf den hinteren Plätzen.