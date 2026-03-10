Heimstetten fährt zur Deutschen: Trick des SVH-Trainers zündet den Turbo

svh u17-junioren, süddeutsche hallenmeisterschaften, 8.3.2026, Hinten v.l: Robin Grünwald, Younes Röttinger, Kleo Marku, Matteo Bukvic, Eduard Nita, Edi Maliqi, Parham Nikandish-Asl, Alexander Zink, Patrik Beslic, BFV-Vize Jürgen Pfau; vorne v.l: Markus Hanna, Vincent Groß, Philipp Baumeister, Hamza Skrijeli und Elio Krabisch – Foto: Martin Schweizer/SFV

Der SVH qualifiziert sich erstmals für die Deutsche Hallenmeisterschaft. Trainer Robin Grünwald nutzte einen psychologischen Kniff.

Vor dem letzten Spiel des SV Heimstetten bei dieser Süddeutschen Hallenmeisterschaft der B-Junioren greift Trainer Robin Grünwald zur Motivationsspritze. Bislang ist seine Mannschaft davon ausgegangen, dass sich lediglich der heutige Turniersieger für die nationale Endrunde in Duisburg qualifiziert. Doch nun eröffnet der Coach seinen perplexen Kickern, dass auch dem Zweiten ein Ticket für die Deutsche Meisterschaft winkt.

Heißt für den SVH: Im abschließenden Duell gegen den Freiburger FC braucht es zumindest ein Unentschieden, um den Verein erstmals in seiner Historie zu einer solchen Endrunde zu hieven. „Wir haben das vor der Mannschaft geheim gehalten, bis der richtige Moment gekommen war“, sagt Robin Grünwald. Und tatsächlich erweist sich diese Nachricht als zusätzlicher Antrieb.

So obsiegt der Bayerische Hallenmeister im folgenden Duell dank Treffern von Hamza Skrijeli, Kleo Marku und Edi Maliqi mit 3:1. Hinterher ist der Jubel so ausgelassen bei den Heimstettnern, dass sie kaum mehr das letzte Spiel des Turniers mitbekommen. In diesem sichert sich die SG Germania Wiesbaden durch ein 2:0 gegen Friedrichstal den Turniersieg – punktgleich und mit exakt derselben Torbilanz wie der SVH, der im direkten Vergleich mit den Hessen jedoch das Nachsehen hat.

Dass es somit am Ende nur zur Vizemeisterschaft reicht, bleibt aus Heimstettner Sicht jedoch eine Randnotiz. „Wir sind super zufrieden, wie die Jungs aufgetreten sind“, lobt Chefcoach Robin Grünwald, der das Team zusammen mit Co-Trainer Roman Kirschner betreut. Zumal sie im baden-württembergischen Ehningen nicht nur auf einige Stammkräfte verzichten müssen. Sondern ihren Kickern steckt auch das Spitzenspiel in der Landesliga Süd in den Knochen, das sie tags zuvor mit 5:1 gegen den SV Wacker Burghausen gewonnen haben.

Allein diesen Malus merkt man den Hallenspezialisten aus Heimstetten kaum an. Vielmehr gewinnen sie ihr Auftaktmatch gegen Böblingen locker mit 2:0. Im nächsten Duell setzt es dann jedoch eine 2:5-Niederlage gegen Wiesbaden – trotz einer starken Leistung, so Grünwald. „Wir haben eigentlich gut gespielt, aber anders als der Gegner unsere Chancen nicht gemacht.“

Nachdem der SVH ohne eine einzige Pleite durch die oberbayerische und die bayerische Meisterschaft spaziert ist, muss die Mannschaft nun also erstmals mit einer Niederlage klarkommen. „Aber die Jungs haben das super weggesteckt“, lobt ihr Trainer. So gewinnt sein Team das nächste Spiel souverän mit 4:0 gegen Friedrichstal, ehe es – angestachelt durch die Motivationsspritze des Coaches – auch das letzte Spiel erfolgreich gestaltet.

Der Lohn für Heimstetten ist die Teilnahme an der Deutschen Hallenmeisterschaft, die von 20. bis 22. März in Duisburg stattfindet. „Für die Mannschaft wird das ein Riesenerlebnis“, ist Robin Grünwald überzeugt. Und geht es nach ihm, dann werden nicht nur die teilnehmenden Spieler ins Rheinland reisen, sondern der komplette Kader. Schließlich sei die erstmalige Qualifikation für eine Deutsche Meisterschaft „ein Erfolg der gesamten Mannschaft“, betont Grünwald. (ps)