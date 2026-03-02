Heimstetten dominiert harmlose Gäste: „Brutal scharf und griffig“

Scharf wie gewohnt: Lukas Riglewski brachte seine Heimstettner in Führung. – Foto: Michalek

Allein dieser demonstrativen Zuversicht werden die Gäste nicht gerecht – weder auf noch neben dem Platz. Denn nicht nur schenkt der Kiosk im Heimstettner Sportpark auch nach dem Spiel noch fleißig Bier aus. Sondern die Mannschaft aus dem Kemptener Stadtteil Kottern vermag es in 90 Minuten auch kein einziges Mal, gefährlich vors Tor zu kommen. Vielmehr holt der SVH im ersten Ligaspiel des Jahres einen lockerleichten, hochverdienten und ungefährdeten 3:0-Sieg.

Es ist ja nicht so, dass der TSV Kottern zu dieser Bayernligapartie beim SV Heimstetten ohne Ziele angereist wäre – sowohl die Fußballer aus dem Allgäu als auch ihre Fans. So skandieren Letztere vor Spielbeginn lautstark: „Wir saufen Heimstetten leer!“ Und ihre Kicker wiederum warten schon Minuten vor dem Anpfiff am Seitenrand – ganz so, als könnten sie kaum erwarten, dass es losgeht.

„Ich bin sehr zufrieden, wie wir heute aufgetreten sind“, lobt Cheftrainerin Sarah Romert. „Wir waren von der ersten Minute an brutal scharf und griffig. Das hat mega viel Spaß gemacht.“ Tatsächlich übernehmen die Platzherren vom Start weg die Kontrolle über das Spiel auf ihrem Kunstrasenplatz, wo sie erstmals in der Clubhistorie ein Ligaspiel bestreiten. Bis zur ersten richtigen Torchance – ein Freistoß von Kapitän Fabian Cavadias, der nur knapp am Pfosten vorbeizischt – dauert es jedoch bis zur 23. Minute.

Kurz darauf zimmert Lukas Riglewski das Spielgerät an die Latte, ehe der Co-Spielertrainer zehn Minuten später genauer zielt: Nach einer Flanke in den Strafraum tanzt er zunächst zwei Gegenspieler leichtfüßig aus, bevor er die Kugel rechts unten im Toreck platziert – zum 1:0, bereits das 15. Saisontor für Lukas Riglewski.

„In der ersten Halbzeit haben wir gefühlt keinen einzigen Zweikampf verloren“, freut sich Trainerin Sarah Romert. „Das war wirklich sehr gut, was wir da gespielt haben.“ Nach der Pause jedoch gehen ihre Heimstettner merklich vom Gaspedal – allein die offensiv erschreckend harmlosen Gäste können dies nicht nutzen. Stattdessen laden sie in der 73. Minute durch einen haarsträubenden Fehlpass die Platzherren zu einem Konter ein. An dessen Ende steuert David Leitl allein aufs Kotterner Gehäuse zu und schlenzt den Ball aus 15 Metern überlegt ins Netz.

Sein 2:0 ist die Vorentscheidung an diesem Nachmittag, aber nicht der letzte Streich des SVH. Denn nur wenige Minuten später zieht der eingewechselte Robin Penski seinem Gegenspieler davon und von rechts in den Strafraum, ehe er den Ball am Torwart vorbei ins lange Eck schiebt. Für das Heimstettner Eigengewächs ist es der erste Bayernligatreffer überhaupt, und entsprechend frenetisch wird der 18-Jährige von seinen Teamkollegen gefeiert. Wenig später pfeift der Schiedsrichter eine weitgehend einseitige Partie ab – beim Endstand von 3:0 für den SV Heimstetten.