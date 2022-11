Heimstetten-Coach Schmitt: „Wir hatten den Gegner schon im Sack“ Schlusslicht Heimstetten kommt gegen Aufsteiger Vilzing nur zu einem unbefriedigenden 0:0

Immerhin einer blickt hinterher halbwegs glücklich drein. Fabio Sabbagh hat nach dreimonatiger Verletzungspause im Heimspiel seines SV Heimstetten gegen die DJK Vilzing erstmals wieder auflaufen können. Und entsprechend findet sich nach der Partie zumindest der Anflug eines Lächelns auf seinem Gesicht.

Heimstetten – „Es war ein tolles Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen“, freut sich der Abwehrchef des SVH. „Die letzten Monate waren nicht leicht für mich. Immer nur von außen zuschauen und der Mannschaft nicht helfen können, das war hart.“ Doch so erfreut der 24-Jährige über sein Comeback ist – wirklich zufrieden wirkt auch er nach dem Schlusspfiff nicht. Denn obschon Sabbagh und Co. gegen den Aufsteiger hinten nichts anbrennen lassen, will dem SVH vorne diesmal kein Tor gelingen. Und so heißt es am Ende 0:0 – ein Ergebnis, durch das sich der Rückstand des Tabellenletzten auf die Relegationsplätze auf nunmehr neun Punkte vergrößert.

„Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, betont Trainer Christoph Schmitt. „Der Gegner hatte über neunzig Minuten keine einzige echte Chance.“ Zwar habe auch seine Elf kein Offensivspektakel geboten, räumt der Coach ein. „Aber in Summe hatten wir genug Möglichkeiten, dass es für ein Tor reichen sollte.“ Allein die Heimstettner können aus einer Handvoll gefährlicher Situationen keinen Profit schlagen, weshalb sie sich letztlich mit einem 0:0 begnügen müssen. „Insgesamt überwiegt die Enttäuschung“, kommentiert Schmitt. „Denn wir wollten dieses Heimspiel gewinnen. Und wir hatten den Gegner schon im Sack.“

Tatsächlich bringen die Gäste aus Vilzing – immerhin Tabellenachter – in der regulären Spielzeit nicht einen gefährlichen Schuss aufs Tor zustande. Ihre einzige Halbchance ist ein Kopfball in der 93. Minute, der jedoch knapp über die Latte saust. Ansonsten hätte sich SVH-Keeper Maximilian Riedmüller auch einen Liegestuhl schnappen und diesen neben dem gegnerischen Tor aufstellen können. Dort wäre er dann immerhin näher dran gewesen an den wenigen Chancen seiner Mannschaft, deren Offensivdarbietung freilich auch bedingt mitreißend ist.

So braucht es in der ersten Hälfte schon viel guten Willen, um einen Schuss von Sam Zander (19.) und eine Aktion von Robert Manole (34.) als Tormöglichkeiten zu bezeichnen. Gefährlicher wird es da in zwei Situationen nach der Pause. Zunächst klärt ein Vilzinger einen Schuss von Emre Tunc aufs leere Tor soeben noch vor der Linie. Und sieben Minuten vor dem Ende wäre Sandro Sengersdorf sein zweites Saisontor gelungen – hätte der Vilzinger Keeper die Kugel nicht per Blitzreflex über die Latte gelenkt.

Kurz darauf muss Reza Sakhi Zada nur 22 Minuten nach seiner Einwechslung infolge einer Ampelkarte schon wieder runter vom Platz. Am Spielgeschehen ändert dies jedoch nichts, sodass die Partie wenig später mit einem torlosen Remis endet – äußerst schmeichelhaft für die Gäste, äußerst unbefriedigend für den SV Heimstetten. (PATRIK STÄBLER)

SV Heimstetten - DJK Vilzing 0:0

SVH: Riedmüller, Maljojoki, Sabbagh (64. Sakhi Zada), Günzel, Sengersdorf, Müller, Manole (62. Fambo), Zander (85. Biton), Riglewski, Awata, Tunc.

Gelb-Rot: Sakhi Zada (86.).

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (FC Geldersheim) – Zuschauer: 200.