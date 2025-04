Heimstetten bekommt Cheftrainerin: Sarah Romert folgt auf Roman Langer

Der SV Heimstetten setzt erstmals in seiner Vereinsgeschichte bei der Ersten Mannschaft auf eine Cheftrainerin. So wird Sarah Romert, die bei dem Bayernligisten aktuell Assistentin von Coach Roman Langer ist, dessen Amt nach der Saison übernehmen. Der 35-Jährige hatte kürzlich bekannt gegeben, dass er im Sommer aufhört, da „eine Veränderung für mich und auch für die Mannschaft der richtige Schritt ist“.

Langers Nachfolge tritt nun also die einstige Bundesligaspielerin Sarah Romert an, die 2021 als Trainerin zum SVH gekommen ist. Nach je zwei Jahren bei der U17 und U19 wechselte die 30-Jährige vor dieser Saison zum Bayernligateam – als Assistenzcoach. „Als Sarah diesen Posten übernommen hat, war es noch kein Thema, dass sie später vielleicht Cheftrainerin wird“, sagt Christoph Schmitt, der Sportliche Leiter des Clubs. Doch nachdem der Abschied Langers beschlossen war, sei Romert die erste Ansprechperson gewesen. „Wir haben uns gar nicht auf Trainersuche gemacht“, sagt Schmitt.

Laut dem Sportlichen Leiter besticht die 30-jährige Trainerin nicht nur durch ihr Fachwissen. „Sondern auch bei Themen wie Teamführung, Menschenführung und Kommunikation hat sie sehr große Qualitäten.“ Mit der Personalie setze der Verein „ein Zeichen für Kontinuität“, findet Schmitt. Wiewohl er betont: „Sarah wird ihren eigenen Weg gehen und ihre eigenen Themen setzen.“

Nach derzeitigem Stand wird Sarah Romert der einzige weibliche Chefcoach in den höchsten zwei bayerischen Ligen sein. Eine Klasse höher ist in Sabrina Wittmann beim FC Ingolstadt die bislang erste und einzige Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball tätig. Mit der 33-Jährigen arbeitete Romert, die ihre aktive Karriere 2017 wegen andauernder Knieprobleme beendete, von 2018 bis 2020 am Nachwuchsleistungszentrum des FCI zusammen. Anschließend wechselte sie als bis dato jüngste Verbandstrainerin zum Bayerischen Fußball-Verband.

Nun wartet also ein Chefposten in der Bayernliga auf die gebürtige Allgäuerin, die in ihrer Rolle als Frau im Männerfußball „kein großes Ding“ sieht, wie sie sagt. „Und ich will auch kein großes Ding daraus machen.“ Im Hauptberuf arbeitet Romert bei einer Beratungsagentur und betreut Profifußballerinnen. Ihren Job werde sie auch künftig mit den Aufgaben als Cheftrainerin unter einen Hut bringen, ist sie überzeugt. „Ich denke, dass es etwas mehr Arbeit wird als bisher. Aber es ist für mich auch nicht komplett neu, weil ich ja schon diese Saison von Roman sehr viel Verantwortung bekommen habe.“ In jeden Fall freue sie sich auf die Herausforderung, betont Sarah Romert. „Ich bin vom Typ her jemand, der gerne Führung übernimmt.“ (ps)