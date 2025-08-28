Heimstarker TSV will Siegesserie von BSC Acosta II stoppen

Der TSV Schwicheldt steht am Sonntag vor einer echten Bewährungsprobe. Am vierten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig empfängt die Mannschaft von Trainer Benjamin Weiß den BSC Acosta II. Anstoß ist um 16 Uhr. Während die Schwicheldter nach dem 2:1-Heimsieg gegen den FC Wenden mit breiter Brust antreten, reist der Aufsteiger mit einer makellosen Bilanz von drei Siegen und sieben zu null Toren an.

Die Ausgangslage ist klar: Acosta II hat bislang jedes Spiel gewonnen und noch keinen Gegentreffer kassiert. Erst am vergangenen Wochenende setzte sich die junge Braunschweiger Mannschaft knapp mit 1:0 gegen Germania Lamme durch. Matchwinner war Kai Pingel, der kurz vor Schluss traf. Zuvor hatte Torwart Tom Gestwa sein Team im Spiel gehalten, als er einen Strafstoß von Tim Stucki parierte.

Auch der TSV Schwicheldt zeigte am dritten Spieltag seine Widerstandskraft. Gegen den FC Wenden drehte die Elf von Benjamin Weiß die Partie: Nach frühem Rückstand durch Tobias Machus glich Jan-Niclas Stock kurz vor der Pause aus, ehe Thore Edeler in der Schlussminute zum umjubelten Siegtreffer traf.

Trainer Weiß mahnt dennoch zur Vorsicht: „Acosta II ist makellos gestartet, haben neun Punkte aus drei Spielen und stehen gut da. Die Jungs sind spielstark, jung und frisch. Das wird eine schwierige Aufgabe für uns. Trotzdem haben wir Heimspiel und wollen unbedingt punkten.“