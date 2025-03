Heimstarker 1.FC Stern: Viel liegen gelassen, trotzdem sicher gewonnen

Auf dem Mögglinger Kunstrasen entwickelte sich ein munteres Hin und Her, bei dem schon früh ein Tor in der Luft lag. Der erste Warnschuss von Tim Wiedmann senkte sich hinter das Tor. Auf der Gegenseite kam Noel Krieger im Strafraum zum Schuss, doch Stern-Verteidiger Flavio Steinle warf sich aufopferungsvoll dazwischen. Die Gäste blieben offensiv ansonsten nahezu unsichtbar. Der Stern drückte, belohnte sich aber lange Zeit nicht. Selbst beste Chancen wurden vergeben. Besonders Winterneuzugang Julian Di Benedetto hatte Pech, als er nach einem tollen Flügellauf und einer Flanke von Steinle an die Latte köpfte. Paul Österle legte einen hohen Freistoß per Kopf ab, doch Justin Fuchs war zu überrascht und haute die Kugel aus einem Meter drüber. Auch Leon Blum schoss freistehend drüber.