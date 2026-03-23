 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

Heimstärke von Steinbach II hält dank überragendem Kuhlmann

Teaser VL MITTE: +++ Winter-Neuzugang Marcel Kuhlmann glänzt im Heimspiel des TSV Steinbach II gegen den VfR Limburg. Ein dominanter 3:1-Erfolg für die Gastgeber trotz vieler vergebener Chancen +++

von Redaktion · Heute, 12:19 Uhr · 0 Leser
Marcel Kuhlmann zeigt sich mit einem Tor und zwei Assists gegen Limburg effizienter als all seine Steinbacher Teamkollegen. © TSV Steinbach
Marcel Kuhlmann zeigt sich mit einem Tor und zwei Assists gegen Limburg effizienter als all seine Steinbacher Teamkollegen. © TSV Steinbach

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
07 Limburg

HAIGER-STEINBACH. Auswärts lässt Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II nach der Winterpause einiges liegen. Daheim aber ist die Reserve des Regionalligisten eine Macht. Mit dem 3:1 (2:1) gegen Kellerkind VfR Limburg gewinnt Steinbach II auch das zweite Heimspiel in der Restrunde.

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