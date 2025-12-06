Heimstärke trifft auf Total-Dominanz

Es war ein nahezuger perfekter Saisonstart für den SC Selfkant. Die Mannschaft von Trainer Sascha Mensch gewann die ersten vier Partien alle relativ klar, auch wenn da noch keine Top-Gegner dabei waren. Am deutlichsten wurde es dabei beim 8:1 gegen den VfR Übach-Palenberg.

Morgen, 14:30 Uhr SV Golkrath Golkrath FC Germania Rurich Rurich 14:30 PUSH

Morgen, 14:30 Uhr SC Selfkant Selfkant FC Dynamo Erkelenz Dynamo 14:30 PUSH

Morgen, 14:45 Uhr SV Brachelen Brachelen TuS Rheinland Dremmen Dremmen 14:45 live PUSH

Dann wurde die Torproduktion vorerst fast „stillgelegt“ und am fünften Spieltag ließ Selfkant beim 0:0 gegen den Oberbrucher BC die ersten Punkte liegen. Es folgte ein weiteres Unentschieden gegen Union Schafhausen II (2:2), am siebten Spieltag dann die erste Saisonniederlage nach einem 0:2 beim SV Brachelen. Dann ging es wieder bergauf und es folgten vier Siege für den SC. Aktuell steht er mit zehn Punkten Rückstand zu Spitzenreiter Dynamo Erkelenz auf Platz drei der Tabelle, allerdings hat Selfkant ein Spiel weniger ausgetragen.

Nun kommt der Tabellenführer am 14. Spieltag am Sonntag (14.30 Uhr) zum Duell nach Höngen. Selfkant muss zeigen, wo es steht, denn einen höheren Gradmesser gibt es aktuell in der Liga nicht. Wie in jedes Spiel geht Dynamo auch jetzt als Favorit in die Partie und sollte dennoch gewarnt sein, denn der SC Selfkant hat auf eigenem Platz fünf von sechs Spielen gewonnen. Der Underdog wird als auf eine Überraschung beim Klassenprimus hoffen.

Bei Germania Rurich, bei der zuletzt zwei Spiele abgesagt wurden, hat das Team von der Rur zuletzt fünf Siege am Stück eingefahren und sich von der Abstiegszone abgesetzt. Die letzte Niederlage der Germania gab es am sechsten Spieltag beim 0:2 gegen den SV Breberen. Beim SV Golkrath kämpft sie jetzt zm eine Fortsetzung ihrer Serie. Aufsteiger Golkrath rangiert aktuell zwar auf dem fünften Platz, musste jedoch zuletzt zwei Niederlagen einstecken, die mit 2:6 gegen Breberen und 0:6 beim FSV Geilenkirchen zudem deftig ausfielen.

Gute Voraussetzungen für ein spannendes Spiel bietet die Partie zwischen dem Tabellenzweiten Union Würm/Lindern und dem SV Roland Millich. Während die Union in den vergangenen Wochen von Sieg zu Sieg eilte, verbuchte auch Millich zuletzt zwei Erfolge am Stück. Mindestens eine der beiden Serien wird in jedem Fall enden. Ebenfalls über sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen freut man sich beim Oberbrucher BC. Jetzt trifft die Elf von Trainer Danny Silver daheim auf Abstiegskandidat FSV Geilenkirchen.

Die Partie zwischen dem VfR Übach-Palenberg und dem SV Scherpenseel-Grotenrath ist nicht nur ein Lokalderby, sondern auch ein Kellerduell, denn es trifft mit Übach der Tabellenletzte auf den Drittletzten. Bei drei Punkten Rückstand auf den Gegner ist der VfR zum Siegen verdammt. Die Negativ-Spirale von zuletzt vier Niederlagen möchte man zudem beim TuS Rheinland Dremmen beenden. Doch jetzt geht es zum SV Brachelen, der zwar kürzlichdas Derby gegen Lindern mit 2:4 verlor, aber dennoch eine gute Saison spielt und auf Platz vier. Außerdem spielen am 14. Spieltag Union Schafhausen II gegen den SV Breberen, während der SV Waldenrath/Straeten Grün-Weiß Karken empfängt.