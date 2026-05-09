Heimstärke soll dem SV Schlebusch im Abstiegskampf helfen

Die Landesliga-Spieler des SV Schlebusch stehen vor der entscheidenden Phase der Saison. Vier Spieltage vor Schluss steckt die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz weiter mitten im Abstiegskampf – und steht an diesem Sonntag (15.15 Uhr) gegen den SC Rheinbach entsprechend unter Druck. Nach der 2:5-Niederlage zuletzt bei der SpVg. Köln-Flittard soll im heimischen Bühl die passende Antwort folgen.
Der Vorsprung der Schlebuscher auf die Abstiegsplätze beträgt aktuell drei Punkte. Gewinnt der SVS, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung Ligaverbleib. Verlieren die Schwarz-Gelben, verschärft sich die Situation wieder. Dass die Partie gegen Rheinbach kein Selbstläufer wird, weiß auch Heiko Dietz. „Ich glaube, dass das ein sehr umkämpftes und enges Spiel wird. Rheinbach ist eine gute und erfahrene Mannschaft, die eine hohe Qualität mitbringt“, sagt der SVS-Trainer.
Vor allem die Art und Weise der Niederlage in Flittard hatte den SVS in dieser Woche beschäftigt. Schlebusch fehlte über weite Strecken der Zugriff, ließ zudem viele Grundtugenden vermissen. Entsprechend intensiv wurde die Partie intern aufgearbeitet. „Wir haben das Spiel gegen Flittard noch einmal gemeinsam analysiert und klar angesprochen, was nicht gut war und was wir besser machen müssen“, sagt Dietz.
Gleichzeitig betont der Trainer, dass der Fokus nun auf der kommenden Aufgabe liegt: „Das Spiel ist abgehakt. Jetzt geht es nur noch um Rheinbach.“ Tatsächlich spricht einiges dafür, dass Schlebusch wieder ein anderes Gesicht zeigen wird. Die vergangenen Heimauftritte waren stabil, der SVS gewann zuletzt mehrere Partien im heimischen Bühl und präsentierte sich vor den eigenen Fans sehr selbstbewusst und spielstark. Genau daran will Dietz anknüpfen. „Wir hoffen, dass wir zuhause wieder mannschaftlich geschlossen auftreten und eine positive Reaktion zeigen.“
Entscheidend werde sein, die Fehler aus der Vorwoche abzustellen und wieder konsequenter gegen den Ball zu arbeiten. Vor allem mental dürfte die Partie entscheidend sein. Die starke Phase der vergangenen Wochen mit nur einer Niederlage aus zuvor elf Spielen hatte Schlebusch spürbar Stabilität verliehen. Die Pleite in Flittard soll daran möglichst nichts verändern.
Personell gibt es vor dem Spiel leichte Entspannung. Jakob Steinebach kehrt in den Kader zurück, verzichten muss der SVS auf Matthias Janeczko (Knie) und Niklas Engelke (Schulter). „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir trotz einzelner Ausfälle eine starke und hungrige Mannschaft auf dem Platz haben werden“, sagt der Trainer. Klar ist allerdings auch: Im Saisonendspurt zählen vor allem Ergebnisse. Und genau deshalb besitzt die Partie gegen Rheinbach enorme Bedeutung. Die Bühne für ein intensives Landesliga-Spiel ist bereitet.