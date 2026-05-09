Heimstärke soll dem SV Schlebusch im Abstiegskampf helfen Der SV Schlebusch steht im Abstiegskampf unter Druck: Gegen den SC Rheinbach soll im heimischen Bühl eine Reaktion auf das 2:5 in Flittard folgen. Trainer Heiko Dietz erwartet ein enges Spiel. von RP / Luca Sekula · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Schlebusch will eine Reaktion zeigen – Foto: Christoph Tiroux

Die Landesliga-Spieler des SV Schlebusch stehen vor der entscheidenden Phase der Saison. Vier Spieltage vor Schluss steckt die Mannschaft von Trainer Heiko Dietz weiter mitten im Abstiegskampf – und steht an diesem Sonntag (15.15 Uhr) gegen den SC Rheinbach entsprechend unter Druck. Nach der 2:5-Niederlage zuletzt bei der SpVg. Köln-Flittard soll im heimischen Bühl die passende Antwort folgen.

Der Vorsprung der Schlebuscher auf die Abstiegsplätze beträgt aktuell drei Punkte. Gewinnt der SVS, wäre das ein wichtiger Schritt in Richtung Ligaverbleib. Verlieren die Schwarz-Gelben, verschärft sich die Situation wieder. Dass die Partie gegen Rheinbach kein Selbstläufer wird, weiß auch Heiko Dietz. „Ich glaube, dass das ein sehr umkämpftes und enges Spiel wird. Rheinbach ist eine gute und erfahrene Mannschaft, die eine hohe Qualität mitbringt“, sagt der SVS-Trainer. Vor allem die Art und Weise der Niederlage in Flittard hatte den SVS in dieser Woche beschäftigt. Schlebusch fehlte über weite Strecken der Zugriff, ließ zudem viele Grundtugenden vermissen. Entsprechend intensiv wurde die Partie intern aufgearbeitet. „Wir haben das Spiel gegen Flittard noch einmal gemeinsam analysiert und klar angesprochen, was nicht gut war und was wir besser machen müssen“, sagt Dietz.

Flittard abhaken, Fokus auf Rheinbach Morgen, 15:15 Uhr SV Schlebusch Schlebusch SC Rheinbach SC Rheinbach 15:15 PUSH