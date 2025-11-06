Heimstärke pur

Unser TuS Holstein 1.BEZIRKSLIGA-TEAM besiegte am Sonntagmittag (02.11) im 12.MEISTERSCHAFTSSPIEL im Holsten-Stadion - vor gezählten 82 Besuchern und herrlichem Herbstwetter - die Mannschaft von der SV Lkieth 1 hoch verdient mit 5:2 (1:1). und festigt damit seine starke Form in der Bezirksliga

Zur Halbzeit stand es trotz zahlreicher Chancen nur 1:1 In der zweiten Hälfte zeigte sich der TuS dann deutlich effizienter und weiterhin spielbestimmend

Am Ende steht ein verdienter Heimsieg! Das Spiel wurde von dem Schiedsrichter Hasan Biyikli von VfL Hammonia mit Gespann geleitet.

Eine tolle und sehr schöne Überraschung gab es kurz vor dem Spiel, denn di nachstehenden 2 Fotos präsentieren es. Der Nachwuchs-Bereich hatte sich etwas tolles einfallen lassen. Es gab Einlaufkinder aus dem U7 - U8 + U9-Bereich. Eine super Aktion, was sehr gut angekommen ist. Herzlichen Dank für diese sehr, sehr gute Sache. Vor dem Spiel Die SV Lieth ist derzeit überraschend nur Tabellenvierzehnter. Am letzten WE verlor man das Heimspiel gegen den VfL Pinneberg überraschend mit 1:4. Torjäger ist Max Konstantin Schulz mit 8 Treffern.