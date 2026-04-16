Heimstärke muss für Bruckmühl im Bezirksliga-Abstiegskampf Trumpf sein

Der SV Bruckmühl braucht am Freitagabend das nächste Erfolgserlebnis. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Für den SV Bruckmühl steht am 26. Spieltag der Bezirksliga Ost das vorletzte Heimspiel der Saison an. Am Freitagabend (19 Uhr) empfängt das Team von Mike Probst den SV Miesbach.

Spannung, auf die der SV Bruckmühl gut und gerne verzichten könnte. Nach der Niederlage im Kellerduell beim FC Töging am vergangenen Spieltag und den Ergebnissen der Konkurrenz ist der Vorsprung auf die Relegationsplätze auf nur noch einen Zähler geschmolzen.

Bruckmühl – Nur noch fünf Spieltage sind in der Bezirksliga Ost zu gehen und der Tabellenkeller rückt immer weiter zusammen, je näher das Saisonende kommt. Mehr als die halbe Liga kämpft in den letzten Wochen noch um den Klassenerhalt. Zwischen den Plätzen neun und 18 liegen nur fünf Punkte. Das verspricht im absoluten Saisonschlussspurt einiges an Spannung.

Tabelle durch viele Nachholspiele noch immer verschoben

Immerhin gab es im Nachholspiel zwischen dem SV Waldperlach und dem SV Aschau am Inn am Mittwochabend aus SVB-Sicht keinen Sieger. Der SVW bleibt weiter auf einem Relegationsplatz und der Aufsteiger mit etwas Abstand auf dem letzten Rang.

Allerdings ist die Tabelle noch immer nicht ganz aussagekräftig. Sowohl Aschau als auch der TSV Zorneding – ebenso wie der SV Saaldorf – haben noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. Immerhin können die ersten beiden Teams die Bruckmühler auch dann nicht überholen, aber den Abstiegskampf noch enger gestalten als eh schon.

SV Bruckmühl will SV Miesbach noch weiter unten reinziehen

Mitten drin sind plötzlich auch wieder Teams, die vor wenigen Wochen schon als sicher gerettet galten. Dazu gehört der SV Miesbach, der am Freitagabend im Bruckmühler Mangfallstadion zu Gast sein wird. Der SVM steht zwar auf Rang sieben in der Tabelle, hat aber inzwischen nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Relegationsplätze – ein durchaus gefährliches Polster. Aber auch hier gilt: Die Tabelle lügt zum aktuellen Zeitpunkt. Denn die Miesbacher haben zwei Spiele weniger als die meisten Mitstreiter absolviert.

Bereits mit einem Dreifacherfolg am Freitag könnte sich das Team von Trainerroutinier Hans-Werner Grünwald wohl bereits vorzeitig endgültig aus dem Abstiegskampf verabschieden. Bruckmühl dagegen will den Trumpf, den direkten Klassenerhalt in der eigenen Hand zu halten, solange selbst die Hausaufgaben erledigt werden, und damit unabhängig von den anderen Ergebnissen zu sein, weiter bewahren.

Klarer Sieg im Hinspiel – gute Erinnerungen an den SV Miesbach

Zum Trumpf muss in den entscheidenden Wochen die eigene Heimstärke werden. Der SVB ist das fünftstärkste Heimteam der Liga. Fünf von sieben Siegen gab es vor eigenem Publikum. Auswärts dagegen ist nur der SV Aschau am Inn noch schwächer. Umso wichtiger, dass das Team rund um Kapitän Patrick Kunze das Duell mit dem SV Miesbach erfolgreich bestreitet, denn drei der vier Spiele im Anschluss finden in der Fremde statt.

Im Hinspiel feierte der SV Bruckmühl in Miesbach einen 4:0-Befreiungsschlag. Ein ähnliches Ergebnis, in jedem Fall mit positivem Ende für den SVB, um weiter alles in der eigenen Hand zu haben, soll es auch im Rückspiel geben.

Johannes Wagnerer fehlt dem SV Bruckmühl verletzungsbedingt

Die personelle Situation beim SVB ist weiterhin nahezu unverändert. Andreas Wechselberger gab nach seiner Knieverletzung in Töging sein Kadercomeback. Dafür fällt Johannes Wagener mit einer Knöchelverletzung, die er sich beim Auswärtsspiel zugezogen hatte, aus. Bei den Langzeitverletzten gibt es keine Veränderungen.