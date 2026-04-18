Heimstärke als Hoffnungsträger

Gerade das Heimspiel gegen den aktuellen Spitzenreiter SC Rapid Lübeck (4:2) dient dabei als Referenz. Es zeigte, dass der Aufsteiger auch gegen Spitzenteams bestehen kann – wenn die Leistung stimmt.

„Wir freuen uns natürlich wieder, dass wir wieder zu Hause ran dürfen“, sagt Trainer Thorben Reibe, der die jüngsten Auftritte seiner Mannschaft positiv bewertet: „Zwei vernünftige Auswärtsspiele, wo wir allerdings nur einen Punkt geholt haben.“

Reibe setzt auf nächsten Coup

Mit dem VfB Lübeck II wartet nun die nächste Herausforderung. „Wir wissen natürlich auch, dass uns da ein ordentliches Kaliber erwartet“, so Reibe, der ein „schweres Spiel“ erwartet.

Allerdings gibt es auch Gründe für Zuversicht: Das Hinspiel gewann der VfR Horst überraschend deutlich mit 3:0. Zudem kommt der Gegner mit einer Niederlage im Gepäck – beim 1:4 gegen SV Eichede II offenbarte die Lübecker Zweitvertretung ungewohnte Schwächen.

Für Reibe ist die Marschroute klar: „Ich glaube, wir haben zuletzt ja auch gezeigt, dass wir, wenn wir einen guten Tag erwischen, auch die Spitzenmannschaften ärgern können.“

Genau daran will der Aufsteiger anknüpfen – und diesmal den Heimvorteil nutzen: „Das hoffen wir natürlich auch, dass wir da dran anknüpfen können und dann die drei Punkte zu Hause lassen können.“