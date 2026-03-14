Heimstärke als Erfolgsfaktor für den VfR Büttgen in der Kreisliga A

Doch das Muster ist typisch für den Amateurfußball: Viele Mannschaften holen deutlich mehr Punkte im eigenen Stadion als auswärts. Deutlich wird es in der Liga auch beim FC Delhoven: Zuhause stehen 15 Punkte aus acht Spielen, auswärts blieb der FC dagegen bislang sieglos.

Aber auch die gegnerischen Fans sind nicht unwichtig, gerade bei Auswärtsspielen: „Da muss man gerade bei engen Spielen auch Lust draufhaben, denen das Spiel zu versauen. Zumindest ein bisschen. Das kann natürlich auch eine Extramotivation sein, aber da performen andere besser als wir. Vielleicht kommt das mit der Erfahrung“, sagt Radtke.

Doch woran liegt das im Amateurbereich? Lange Anreisen oder große Auswärtsfanblöcke spielen in der Kreisliga kaum eine Rolle. „Es ist auch kein bewusster Mechanismus, ich kannte die Heimtabelle gar nicht“, sagt VfR-Coach Marc Radtke. Auch wenn es keine großen Wege sind – die Unterstützung spielt seiner Meinung nach dennoch eine Rolle. „Die Stammfans kommen auch zu den Auswärtsspielen mit. Aber zu Hause guckt dann noch eine Jugendmannschaft zu, die zweite Mannschaft …, da kommen doch mehr Leute zusammen und es ist etwas lauter. Auch wenn das bei den Kreisliga-Plätzen eh nicht wirklich laut wird, höchstens in Grefrath.“

Auch Auswärts sollen Punkte her

Ein weiterer Faktor könnte die Gewohnheit sein: Im eigenen Stadion kennt man die Abläufe auswendig. „Jeder hat seinen festen Platz, man muss nicht erst gucken, wo man sich umzieht“, so der Coach. „Vielleicht fühlt man sich dadurch unbewusst wohler und kann das Quäntchen befreiter spielen. Dazu kommen als letzter Punkt noch die Platzverhältnisse. Auch wenn fast alle Mannschaften auf Kunstrasen spielen, sind die Plätze unterschiedlich hart und groß. „Da muss man sich immer ein bisschen dran gewöhnen, ein bisschen macht es vielleicht aus – aber ich denke, das ist auch eher ein Faktor im Profibereich, da bereitet man sich extra drauf vor. Ich bezweifle, dass das auf unserem Niveau schon einen großen Unterschied macht. Ich denke, es ist eher die Routine und das bekannte Umfeld, wir sind schließlich Gewohnheitstiere.“

Am Sonntag muss der VfR Büttgen im Bendsportpark, Zum Türling, in Orken beim TuS Grevenbroich ran, kickt also auswärts. Trotzdem sollen die nächsten drei Punkte her, um oben dranzubleiben und mit dem Rückrundenstart zufrieden sein zu können. Nach einer 1:3-Pleite im Kaarster Derby bei den Sportfreunden Vorst gab es einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den FC Delhoven. „Beim Derby waren wir nicht auf der Höhe, das haben wir verdient verloren. Aber wir hatten eine gute Trainingswoche und die Tabelle kann sich immer noch sehen lassen“, sagt Marc Radtke.

Eine knappe Woche später ist dann tatsächlich Heimstärke gefragt, denn am Freitag, 20. März, stellt sich der Tabellenführer Germania Grefrath in Büttgen vor.

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