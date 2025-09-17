Heimspieltag in Sinsheim Amputierten-Fußball Bundesliga +++ Am Samstag und Sonntag geht es um die Teilnahme am Finalspieltag in Düsseldorf

Am Wochenende des 20. und 21. September treffen sich die besten deutschen Mannschaften im Amputierten-Fußball in Sinsheim. Dann steigen der 7. und 8. Spieltag im Sinsheimer Helmut-Gmelin-Stadion und selbige werden darüber entscheiden, wer den Finalspieltag um die Deutsche Meisterschaft am 25. Oktober in Düsseldorf erreichen wird.

Los geht´s am Samstag um 13 Uhr und dann steht stündlich eine Partie, die jeweils zweimal 20 Minuten Spielzeit hat, an. Am Sonntagmorgen steigt der 8. Spieltag ab 9 Uhr. Als Tabellendritter spielt Anpfiff Hoffenheim eine richtig gute Runde und wird am Finaltag in Düsseldorf dabei sein. Ganz vorne in der Tabelle stehen aber der 1.FSV Mainz 05 und der Hamburger SV, die sich ein bisschen absetzen konnten. Veranstaltet werden die beiden Spieltage in Sinsheim von Anpfiff ins Leben und Anpfiff Hoffenheim. Der Eintritt ist frei.

Zur Sportart: Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es schon Amputierten-Fußball in Hoffenheim. 2015 entstand der erste Kontakt zu Anpfiff ins Leben. Die gemeinnützige Organisation aus der Metropolregion Rhein-Neckar mit Hauptsitz in Walldorf förderte bis dato Kinder und Jugendliche in den Bereichen Sport, Schule, Beruf und Soziales. Seither wuchs die Zusammenarbeit zwischen Anpfiff ins Leben und den Amputierten-Fußballern aus ganz Deutschland. So entstand mit Anpfiff Hoffenheim auch der bundesweit erste eingetragene Amputierten-Fußballverein. Auf Initiative von Anpfiff 2020 erstmals eine bundesweite Turnierrunde und 2022 richtete der Verein zum ersten Mal die Amputierten-Fußball-Bundesliga aus. Der 7. und 8. Spieltag der Deutschen Amputierten-Fußball Bundesliga in Sinsheim: