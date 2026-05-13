Heimspieltag in der Kloska-Arena

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Am kommenden Sonntag (17.5.) kommt mit der SG Rotbachtal der nächste starke Gegner, der sicher Revanche für die Niederlage im Hinspiel nehmen will. Auch hier muss man schon sehr optimistisch sein, wenn man einen Punktgewinn für unser Team erhofft. Gut, dass wir keine Abstiegssorgen haben müssen, sondern aus gesicherter Position die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga B angehen können