 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielbericht

Heimspieltag in der Kloska-Arena

von Reiner Gerhards · Heute, 07:26 Uhr · 0 Leser

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KL B2 Euskirchen
Nierfeld II
SG Rotbachtal/Strempt
So., 17.05.2026, 13:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld II
SG Rotbachtal/Strempt
SG Rotbachtal/StremptSG Rotbachtal/Strempt
13:00

Am kommenden Sonntag (17.5.) kommt mit der SG Rotbachtal der nächste starke Gegner, der sicher Revanche für die Niederlage im Hinspiel nehmen will. Auch hier muss man schon sehr optimistisch sein, wenn man einen Punktgewinn für unser Team erhofft. Gut, dass wir keine Abstiegssorgen haben müssen, sondern aus gesicherter Position die Planungen für die Saison 2026/27 in der Kreisliga B angehen können