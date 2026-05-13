 2026-05-12T12:35:39.633Z

Spielbericht

Heimspieltag in der Kloska-Arena

von Reiner Gerhards · Heute, 07:22 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

KL A Euskirchen
Nierfeld
SV Frauenberg
So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929Nierfeld
SV Frauenberg
SV FrauenbergSV Frauenberg
15:15

Schon am Mittwoch geht es im Nachholspiel zum Lokalduell nach Schöneseiffen, wo wir immer noch an die ärgerliche Pokalpleite aus dem Vorjahr denken.

Und am Sonntag kommt dann der SV Frauenberg nach Nierfeld – ein Gegner auf Augenhöhe – Tabellennachbar, gegen den wir auch noch etwas gut zu machen haben (ärgerliches 1:2 in der Nachspielzeit in der Hinrunde).