Heimspieltag in der Kloska-Arena

Schon am Mittwoch geht es im Nachholspiel zum Lokalduell nach Schöneseiffen, wo wir immer noch an die ärgerliche Pokalpleite aus dem Vorjahr denken.

Und am Sonntag kommt dann der SV Frauenberg nach Nierfeld – ein Gegner auf Augenhöhe – Tabellennachbar, gegen den wir auch noch etwas gut zu machen haben (ärgerliches 1:2 in der Nachspielzeit in der Hinrunde).