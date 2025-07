Heimspielstart am Freitag: Erlbach bittet Deisenhofen zum Duell

Sowohl der SV Erlbach als auch der FC Deisenhofen werden immer wieder genannt, wenn es um Aufstiegskandidaten in der Bayernliga Süd geht. Bereits am 2. Spieltag treffen die Mannschaften aufeinander.

Beide Teams lösten ihre schweren Aufgaben am 1. Spieltag sehr gut, der FC Deisenhofen gewann 2:0 gegen Türkspor Augsburg, Erlbach startete mit einem 1:0 Sieg am Montag beim Regionalligaabsteiger Türkgücü München. Doch gerade für den SVE war es ein hartes Stück Arbeit, die Münchner präsentierten sich als spielstarker Gegner der sehr schwierig zu bespielen war. Am Ende brauchte es einen Standard, nachdem Florian Wiedl am schnellsten schaltete und das Tor erzielen konnte und Enrique Bösl, der einen späten Strafstoß überragend parierte. "Der Sieg ist insgesamt schon glücklich zustande gekommen", so die Einschätzung von Hans Grabmeier, dem Teamchef des SVE.

Für die Verantwortlichen in Erlbach dürfte das Spiel sehr aufschlussreich gewesen sein, an der ein oder anderen Stelle zeigte das Team noch Verbesserungspotenzial, was zu dieser frühen Saisonphase nicht verwunderlich ist. "Wir gehen mit Zuversicht ins erste Heimspiel. Mit Deisenhofen kommt eine sehr gut eingespielte Mannschaft, die mit Florian Schmid aus Unterhaching deutlich aufgewertet worden ist. Wir müssen die Stabilität über 90 Minuten aufs Feld bringen, sonst wird es sehr schwer, etwas Zählbares zu holen", führt Grabmeier weiter aus. Gerade der angesprochene Schmid überzeugte im ersten Spiel, der Rückkehrer erzielte beide Tore gegen Türkspor Augsburg.