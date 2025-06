Heimspielstätte für die 2. Frauen-Bundesliga ist gefunden

Was sich in der vergangenen Regionalliga Süd Spielzeit bewährt hat, wird auch in der kommenden Saison weitergeführt. Das Team vom VfB Stuttgart von Cheftrainer Heiko Gerber wird seine Gäste in der 2. Frauen-Bundesliga weiterhin auf dem Rasenplatz des Polizeisportvereins Stuttgart (PSV) empfangen (Fritz-Walter-Weg 10, 70372 Stuttgart). In guter Zusammenarbeit wurde ein Konzept für die zweithöchste Spielklasse im deutschen Frauenfußball entwickelt, das sowohl für die Teams als auch für Mitwirkende, Medienvertreter und Fans eine optimale Lösung für die kommende Saison darstellt.