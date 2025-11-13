Heimspiele in Hasselbach

Nach der Kreisliga B Partie FSG Merzhausen/Weilnau/Weilrod II gegen FC Mammolshain II (5:1) stehen zwei weitere Speile am Sportplatz in Weilrod-Hasselbach an.

Die kommende Kreisliga A Partie FSG Merzhausen/Weilnau/Weilrod gegen die SGK Bad Homburg wird auf dem Sportplatz Hasselbach ausgetragen. Anstoß ist um 14:45 Uhr am Sonntag, dem 16.11.2025.

Ein weiteres Highlight wird eine Woche später das Viertelfinale im Reserve-Kreispokal zwischen der FSG Merzhausen/Weilnau/Weilrod II (Kreisliga B) und der SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg II (Kreisliga A) am Samstag, dem 22.11. um 15 Uhr, ebenfalls am Sportplatz Hasselbach sein.