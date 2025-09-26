Heimspieldoppelpack in der Fußball-Verbandsliga

Dillenburg. In der Fußball-Verbandsliga Mitte wartet am Wochenende ein spannender Heimspiel-Doppelpack: Sowohl Aufsteiger SSC Burg (9.) als auch die Regionalliga-Reserve des TSV Steinbach Haiger (8.) treten am Sonntagnachmittag vor eigenem Publikum an – und bekommen es mit Teams aus dem vorderen Tabellendrittel zu tun. Während der SSC den FC Waldbrunn empfängt, der zuletzt gegen die SG Walluf für Furore sorgte, trifft der TSV II auf den ambitionierten SV Rot-Weiß Hadamar. Bereits am Samstag hofft in der Gruppenliga Gießen/Marburg zudem das Schlusslicht SG Eschenburg beim FSV Schröck auf den ersehnten Befreiungsschlag.