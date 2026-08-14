Heimspiel zum Start: Aufbau Deutschbaselitz peilt Punkte an

Deutschbaselitz-Coach Ronny Glöckner zeigt sich voller Vorfreude auf den Liga-Start, blickt der Aufgabe gegen die etablierten Weixdorfer aber auch mit dem nötigen Respekt entgegen. „Es geht wieder los. Die Vorbereitung verging wie im Fluge und die neue Saison startet direkt. Wir haben nun die Chance, zu Hause mit einem guten Auftaktsieg reinzustarten. Das wollen wir natürlich unbedingt versuchen, auch wenn Weixdorf ein extrem schwerer Gegner ist. Allerdings gilt für beide Mannschaften zum Start gleichermaßen: Keiner weiß aktuell so richtig, wo er wirklich steht“, schätzt Glöckner die Ausgangslage ein.

Für die Gastgeber geht es im ersten Pflichtspiel vor allem darum, schnell Stabilität zu finden und das eigene Spiel schrittweise zu verfeinern. Personell muss der Trainer jedoch nach wie vor improvisieren, da der Kader noch nicht aus dem Vollem schöpfen kann. „Deshalb ist es für uns enorm wichtig, dass wir uns von Spiel zu Spiel weiter stabilisieren. Wir haben aktuell noch einige Verletzte im Kader und müssen zusehen, dass in den kommenden drei Wochen nach und nach alle Spieler zurückkehren. Wir wollen uns in vielen Bereichen verbessern und gleichzeitig die Gelegenheit ergreifen, direkt im ersten Spiel zu punkten“, betont der Übungsleiter.

Das Ziel für die kommende Spielzeit steht für die Westlausitzer ohnehin felsenfest fest. Nach der kräftezehrenden Verbleibsschlacht im Vorjahr gibt es auch für die neue Serie nur eine Prämisse am Großteich. „Wir wollen gleich zum Auftakt Zählbares mitnehmen, um unser großes Ziel zu erreichen. Etwas anderes gibt es für uns nicht: Der erneute Klassenerhalt steht über allem“, stellt Ronny Glöckner unmissverständlich klar. Mit diesem Fokus und den eigenen Fans im Rücken peilt der SV Aufbau Deutschbaselitz am Sonntagnachmittag einen gelungenen Start in das zweite Landesklasse-Jahr an.