🔥 Heimspiel-Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld vs. SC Halle II

Am Wochenende steht für unsere Eintracht ein echtes Kellerduell auf dem Programm! 🔴⚪
Mit vollem Einsatz und der Unterstützung unserer Fans will das Team endlich wieder drei Punkte einfahren und im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen setzen.
Nach 11 Spielen steht die Eintracht mit 8 Punkten auf Platz 13 – direkt vor dem kommenden Gegner SC Halle II, der mit 7 Punkten nur knapp dahinter lauert. Ein Sieg wäre also doppelt wichtig: für die Tabelle und fürs Selbstvertrauen. 💪
Die Mannschaft hat in den letzten Spielen viel Kampfgeist gezeigt und will sich nun endlich belohnen. Jeder Zweikampf, jeder Meter, jeder Schuss zählt – gemeinsam zum Heimsieg! 🙌
📅 Anstoß: 26.10.2025 13 Uhr
📍 Sportanlage: Königsbrügge
👉 Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs lautstark – gemeinsam holen wir den Dreier! 🔴⚪