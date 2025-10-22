🔥 Heimspiel-Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld vs. SC Halle II

Am Wochenende steht für unsere Eintracht ein echtes Kellerduell auf dem Programm! 🔴⚪

Mit vollem Einsatz und der Unterstützung unserer Fans will das Team endlich wieder drei Punkte einfahren und im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen setzen.

Nach 11 Spielen steht die Eintracht mit 8 Punkten auf Platz 13 – direkt vor dem kommenden Gegner SC Halle II, der mit 7 Punkten nur knapp dahinter lauert. Ein Sieg wäre also doppelt wichtig: für die Tabelle und fürs Selbstvertrauen. 💪