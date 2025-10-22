 2025-10-15T11:43:40.576Z

🔥 Heimspiel-Vorschau: TuS Eintracht Bielefeld vs. SC Halle II

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
13:00

Am Wochenende steht für unsere Eintracht ein echtes Kellerduell auf dem Programm! 🔴⚪
Mit vollem Einsatz und der Unterstützung unserer Fans will das Team endlich wieder drei Punkte einfahren und im Tabellenkeller ein Ausrufezeichen setzen.

Nach 11 Spielen steht die Eintracht mit 8 Punkten auf Platz 13 – direkt vor dem kommenden Gegner SC Halle II, der mit 7 Punkten nur knapp dahinter lauert. Ein Sieg wäre also doppelt wichtig: für die Tabelle und fürs Selbstvertrauen. 💪

Die Mannschaft hat in den letzten Spielen viel Kampfgeist gezeigt und will sich nun endlich belohnen. Jeder Zweikampf, jeder Meter, jeder Schuss zählt – gemeinsam zum Heimsieg! 🙌

📅 Anstoß: 26.10.2025 13 Uhr
📍 Sportanlage: Königsbrügge

👉 Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs lautstark – gemeinsam holen wir den Dreier! 🔴⚪

